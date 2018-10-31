Расследование. Сформирована новая воинская часть ВС РФ у границ Украины и Республики Беларусь

В 2014 году, с начала активной фазы вооруженной агрессии, Российская Федерация продолжает наращивать военное присутствие вдоль всех сухопутных и морских границ Украины.





В результате на протяжении последних 4 лет Россия провела:





— Формирование и размещение трёх новых мотострелковых дивизий, подразделения которых находятся в непосредственной близости от государственной границы Украины:





144 мсд 20 А– г. Ельня/Смоленск;

3 мсд 20 А– г. Валуйки;

150 мсд 8 А– г. Новочеркасск.





— Формирование 1 Танковой Армии ЗВО, а также мотострелковых и танковых дивизий в Западном и Южном военных округах РФ (2 мсд, 4 тд, 42 мсд и т.д.), которые во время учений отрабатывают переброску и ведение боевых действий вдоль границ Украины, в т.ч. и на территории Республики Беларусь;





— Передислокация штаба 20 Армии ЗВО из Мулино обратно в Воронеж (из Воронежа в Мулино штаб был перенесен в 2010 году);





— Формирование на базе 12 командования резерва ЮВО (Новочеркасск) сначала Центра территориальных войск (в 2015 г.), а позже 8 Армии ЮВО (в 2017 г.);





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В данный момент 8 А ЮВО (а до этого 12 КРЕЗ и ЦТВ) осуществляет непосредственное управление 1 и 2 АК так называемых «республик» на временно оккупированных территориях Украины, а сами корпуса являются официальной и неотъемлемой частью войск ЮВО и всех Вооруженных сил РФ





— Усиление военного присутствия в Черном и Азовском морях, препятствование международным морским грузоперевозкам через Керченский пролив и в водах Азовского моря;





— Проведение крупных комплексных военных учений, на которых отрабатывается глобальное взаимодействие между подразделениями и соединениями разных родов войск.





— Масштабное реформирование и перевооружение войск, в первую очередь в подразделениях ВДВ, ССО и РВСН;





В совокупности с продолжающейся гибридной агрессией РФ, а так же в связи с постоянными попытками дестабилизации внутриполитической и общественной обстановки, все вышеупомянутые действия несут непосредственную угрозу территориальной целостности и независимости Украины.





Новая воинская часть в Брянской области

Недавно стало из стно, что в Брянской области (граничит с Черниговской и Сумской областями Украины, а так же с Гомельской и Могилевской областями Республики Беларусь) планируется размещение еще одной воинской части ВС РФ.





В целом, на территории Брянской обл ти дислоцируется много воинских частей, но из числа новосформованных, по состоянию на лето 2018 года в области уже дислоцируются:





— 488 мсп 144 мсд – г. Клинцы;





— мсп 144 мсд – с. Займище (окраина г. Клинцы) – якобы только формируется полк, но по факту там лишь полевой лагерь с техникой 488 мсп; (в то же время на новом генплане г. Клинцы район вокруг данного лагеря обозначен как «зона режимных территорий»);





— 856 сап 144 мсд – г. Почеп/Почеп-2 (на территории бывшего 24 полка ликвидации последствий аварий и охраны)





— обмо 144 мсд – г. Почеп.





— омедб 144 мсд – г. Почеп





Новую же воинскую часть планируют разместить в г.Унеча.





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Унеча — районный центр Брянской области. Население – 23 971 чел. (2017г.). До границы с Республикой Беларусь – 79 км (в направлении Гомеля). До границы с Украиной – 58 км (в направлении Семеновки). Через город проходит «Гомельская» и «Могилевская» ж/д ветки, а рядом (в 5 км) «Гомельская» трасса А-240. И ж/д полотно в направлении Гомеля, и трасса соединяют по прямой Брянск, Почеп, Унечу, Клинцы и Гомель.









О размещении в Унече новой части стало известно в результате визита 12 октября в город заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Андрея Булыги.













В местных СМИ написали: «В город прибыли так же замгубернатора Сергей Сергеев и военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев. Они обсудили возможность размещения военной части в Унече. Делегация осмотрела территорию и здание бывшей железнодорожной больницы, в которой планируется размещение воинской части…»





На самом деле, подготовительные работы уже ведутся не только в помещениях бывшей Узловой больницы г. Унеча, но и на прилегающей территории, а это значит, что с большой долей вероятности решение о размещении уже окончательно принято. Об этом свидетельствует и размещение плана застройки на территории самой больницы. Далее остановимся на этом подробнее.





Место дислокации

По официальным заявлениям СМИ Брянского региона, в т.ч. официального сайта Правительства Брянской области, делегация во главе с генерал-лейтенантом Булыгой А.М. инспектировала именно бывшую железнодорожную больницу г. Унеча.





Не смотря на то, что она уже не функционирует около 10 лет её местоположение без труда устанавливается с помощью открытых источников информации.













Па данному адресу (52.853181, 32.666725) располагается комплекс из нескольких зданий, главным из которых является непосредственно здание бывшей Узловой больницы (корпуса в 2 и 3 этажа). Рядом располагается действующая Центральная районная больница г. Унеча.













Это помещение, согласно исторической справке и письму жителей президенту РФ от 2008 года, еще до Второй мировой войны функционировало как Узловая больница тогда еще «станции Унеча». После войны она была восстановлена и её вместимость составила 250 койко-мест. В двухтысячных здесь располагалось родильное отделение г. Унеча, но оно полностью прекратило свое функционирование после её передачи в 2008 году из собственности ОАО «РЖД» в собственность местной Центральной районной больницы.





Де-факто, работы по отчуждению имущества Узловой больницы завершились в 2011 году, что обошлось для бюджета области в 10 млн рублей.





В 2012 году действующий тогда губернатор заявил, что капремонт будет закончен в 2013 году, и что на протяжении 2012-2013 годов на него будет выделено 61,5 млн. рублей. С учетом стоимости покупки помещений у ОАО «РЖД» и стоимости работ за 2011 год общая сумма, затраченная на капитальный ремонт помещений, ориентировочно составила минимум 77 млн. рублей.





В статье унечского интернет-ресурса от 30.01.2015 года опубликовано интервью с главврачом ЦРБ Владимировым А.М. Из интервью становится понятно, что подрядчик завершил капремонт лишь в декабре 2014 года, то есть на год позже запланированного срока. Также указывается, что в ЦРБ на 2015 год оставлено лишь 115 койко-мест, а для этого полностью хватает центрального корпуса районной больницы.





Следовательно, после окончания ремонта в декабре 2014, здание бывшей Узловой больницы не использовалось и, вероятно, надлежащим образом не отапливалось. Учитывая это, есть вероятность, что за почти 4 года результаты капремонта могли быть частично уничтожены, а помещения, возможно, требуют повторного ремонта.





Дополнительная привязка к местности

В результате анализа снимков, доступных в сети по итогам посещения Унечи делегацией, можно сделать вывод, что некоторые из фото действительно были сделаны на территории бывшей ж/д больницы. Более того, именно на этой территории располагаются информационные стенды с орг.-штатной структурой нового подразделения и, вероятно, с план-схемами обустройства территории и другими информационными данными.









На тот факт, что часть будет дислоцироватся имено здесь указывается так же и видео местного ютуб-канала «Первый унечский канал». Оператор снимает на камеру территорию и здания бывшей ж/д больницы, а фото на начальных кадрах видео с членами делегации указывает на то, что они были именно здесь. Так же, на видео отчетливо слышно, что внутри помещений ведутся ремонтные работы.





















Отметим, что исходя из информации, полученной от местных жителей г. Унечи в соц.сетях, с высокой долей вероятности можно утверждать, что будет создаваться новая инфраструктура, скорее всего в районе поля между территорией бывшей ж/д больницы, Благовещенским храмом и Парком уральских добровольцев. В частности, сообщалось про высокий уровень активности военнослужащих ВС РФ в данном районе через 6 дней после отбытия комиссии ЗВО.





Род войск и формат новой части

Проанализировав те немногие фото с представителями комиссии ЗВО, и учитывая некоторые факторы, был определен род войск и другие особенности будущей воинской части в г. Унеча.





Когда в местных соц.сетях начали активно обсуждать тему прибытия военных в их город, то большинство склонялось к тому варианту, что это будет Военный госпиталь. Вероятнее всего такой слух пошел из-за размещения личного состава на территории бывшей больницы. Но после изучения всех имеющихся материалов такой вариант считаем маловероятным.





Как оказалось позже, самую близкую к реальной информацию опубликовал пользователь Геннадий Аксёнов 14 октября.













Во-первых, то, что часть будет выполнять задачи по материально-техническому обеспечению (МТО), было понятно изначально, ведь прилетел именно зам. командующего округа по МТО.





Во-вторых, благодаря обработке одного фотоснимка, выложенного в хорошем разрешении (спасибо местным СМИ) удалось прочесть часть надписей на информационных стендах (см. фото).













Слева направо:





1-й стенд – из обрывков фраз можно понять, что это часть скорее всего база МТО: «…предназначена для: …. хранения материальных средств …..запасов мат. средств … иных средств обеспечения…». На карте, возможно, указана схема связи;





2-й стенд – отчетливо видно схему структуры части (текст неразборчивый), присутствуют надписи «основные подразделения» и «подразделения обеспечения». Имеется таблица с названием «Укомплектованность 5(?) …неразборчиво (название части)».





3-й стенд –схема размещения элементов инфраструктуры на местности;





4-й стенд – вероятно, данные про город Унеча.





Другие данные находятся в процессе расшифровки.





Принадлежность новой воинской части

Очевидно, что данная «часть/база МТО» будет входить в структуру МТО Западного военного округа ВС РФ.





При этом, вероятность того, что она будет в подчинении 144 мсд крайне мала, потому что:





— из всех офицеров, которые не были объявлены в СМИ как участники встречи, но которых удалось идентифицировать по фото, никто не представлял 144 мсд (предварительно);





— в составе 144 мсд уже есть обмо в г.Почеп, с хорошим отремонтированным ППД на «Локаторах» (так называют район в Почепе);





Однако один из офицеров, присутствующих на встрече с замом командующего округа по МТО в г. Унеча, с большой долей вероятности является представителем управления одной из бригад МТО Западного военного округа.





Этот офицер имеет звание «полковник» (назовем его «полковник N») и присутствует на большинстве фотографий, но удалось разглядеть лишь шеврон на правом рукаве.













Шеврон по форме щита является бригадным (то есть не относится к 144 мсд).













Стандартными элементами геральдики для шевронов отдельных бригад МТО являются гербы (по центру и иногда в центре шестерни) и скрещенные топор (секира, алебарда) и ключ (гаечный или разводной).





×С шевронами соединений и подразделений МТО ВС РФ вы можете ознакомиться на форуме

Шеврон, сфотографированный на рукаве «полковника N» является не стандартным и не был до конца идентифицирован. На этом шевроне видим по центру герб ЗВО. На фоне скрещены гаечный ключ и топор необычной формы. Существует возможность того, что вместо топора здесь второй ключ, только разводной. Встречать такой шеврон ранее не приходилось.





Для примера вы можете ознакомиться с шевронами одной из сформированных отдельных бригад МТО ВС РФ — 51 ОБрМТО (Красное село/Санкт-Петербург, в/ч 72152) – одна из двух ОБрМТО Западного военного округа.













Все указанные варианты шевронов одной и той же бригады на фото продаются в интернет-магазинах РФ. При этом, некоторые размещены не на бригадном щите, а на щите округа.





У 69 ОБрМТО ЗВО шеврон похож на 51 ОБрМТО, но все равно не сходится на 100% с шевроном на рукаве «полковника N».





По факту, полевой шеврон 51-й бригады отличается от шеврона полковника лишь тем, что вместо алебарды на нем второй ключ.





Теоретически, возможно, что шевроны высшего офицерского состава из числа бригад могут немного отличаться своими элементами от шевронов других военнослужащих бригады. Поэтому, принадлежность данного «полковника N» к бригадам МТО ЗВО (или к Центру МТО ЗВО) является лишь предположением.





Таким образом, делаем вывод, что воинская часть, которую планируют разместить в г. Унеча, будет частью системы материально-технического обеспечения Западного военного округа ВС РФ, и будет либо подчиняться напрямую штабу ЗВО, либо будет подразделением одного из соединений МТО ЗВО.





Целевое назначение – хранение запасов материальных средств для обеспечения войск (автомобильная техника/запчасти/топливо/боеприпасы — в процессе уточнения). Возможно, возведение новых элементов инфраструктуры, в т.ч. вертолетные площадки и блочно-модульные конструкции.





Особенности стройки, ремонтных работ и передислокации

Учитывая сообщения местных жителей г. Унеча об активной деятельности военных в районе нового места дислокации, нестандартным является полное отсутствие фото с военными в соц.сетях ВК, ОК, Инстаграм и прочих. Опыт передислокации и формирования 144 мсд показал, что даже в условиях строгого запрета на публикацию фотографий с военных объектов, солдаты публиковали хотя бы условия быта, или места проведения досуга.





В данном же случае публикации военнослужащими фотографий в районе г. Унеча не отмечается. Это значит, что либо военнослужащие еще не прибыли в большом количестве, либо действия Кремля могут носить демонстрационный характер, что маловероятно.





Реакция местных жителей

Местные жители к размещению воинской части в своем маленьком городке относятся негативно. Ведь по опыту г. Клинцы, после перемещения туда большого количества военнослужащих резко выросли цены на жилье и досуг, участились конфликты на почве местный/приезжий вплоть до нанесения телесных повреждений и появились проблемы с размещением детей в детских садах и школах.





И это они еще не знают, что во время строительных работ военная и ремонтная техника окончательно разобьет им все дороги, а пьяные контрактники, чувствуя вседозволенность, будут каждый вечер шнырять по городу в поисках девушек и приключений. А еще они не думают о том, что склады имеют свойство гореть и взрываться.





Судя по комментариям в социальных сетях, часть местных жителей уже осознает масштабы возникающей проблемы.





ВЫВОДЫ





РФ продолжает наращивать военное присутствие вдоль границ Украины и Беларуси.





Размещение новых воинских частей именно в Брянской области позволяет Кремлю осуществлять военно-политическое давление одновременно на руководство как Беларуси, так и Украины.





Учитывая особенности местности и инфраструктуры этого региона, развертывание и продвижение войск РФ легче осуществлять в направлении Республики Беларусь, но это не значит, что войска РФ не могут быть использованы против Украины.





Если взять во внимание наличие в г. Унеча хорошей ж/д развязки и трассы регионального значения вблизи, то можно предположить, что формирующаяся часть/база МТО Западного военного округа размещается здесь с целью оперативного обеспечения всех дислоцирующихся в данном районе мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ВС РФ. Это может свидетельствовать о подготовке к потенциальным боевым действиям и маневрам войск на данном направлении в краткосрочной перспективе.



