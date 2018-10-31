Главное - не в тюрьму. Власти готовы отказаться от уголовного преследования за налоговые нарушения

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас накануне, представляя в парламенте программу правительства.





"Необходимо обеспечить бизнес реальной финансовой поддержкой. Нам жизненно необходим рост инвестиций частного бизнеса", — отметил премьер-министр.





Sputnik побеседовал с председателем Белорусского союза предпринимателей: узнали, какие изменения в Уголовном кодексе кажутся отечественным бизнесменам необходимыми, что отпугивает инвесторов и как этого избежать. побеседовал с председателем Белорусского союза предпринимателей: узнали, какие изменения в Уголовном кодексе кажутся отечественным бизнесменам необходимыми, что отпугивает инвесторов и как этого избежать.





"Слишком жесткая ответственность"

"Бизнес давно озвучивал вопрос о том, что законодательство необходимо смягчать. Безусловно, ответственность за экономические преступления влияет на инвестиционный климат в стране. В Беларуси она излишне жесткая — у нас довольно низкий порог признания нарушения особо крупным", — считает председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.





По его мнению, в республике в связи с этим, к сожалению, практикуется планирование штрафных санкций как дохода государственного бюджета.





"Бизнес давно обращал внимание, в том числе и законодателей, правительства, на то, что наша правоприменительная практика зачастую используется как источник пополнения бюджета", — рассказал Sputnik Калинин.





В то же время, если предприниматель оштрафован на крупную сумму, возникает параллельная уголовная ответственность, которую сообщество считает лишней.





"Держать в местах заключения людей, которые способны организовать бизнес и создать рабочие места, нецелесообразно с точки зрения общенациональных интересов", — высказался председатель.





Он убежден, что принятие изменений в Уголовный кодекс Беларуси поможет с большим успехом привлекать инвестиции.





"Это не говорит, что надо освобождать жуликов от ответственности. Просто ответственность лучше перевести в экономическую плоскость: пусть они возмещают ущерб, но не лишать их свободы. В любом случае, отлично, что правительство услышало мнение бизнес-сообщества и ведет такую работу", — резюмировал Калинин.





Необходимы и другие корректировки в законодательстве

Много дискуссий ведется вокруг так называемого указа о лжепредпринимательстве — указа №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств".





В конце минувшего месяца о готовности президента Беларуси Александра Лукашенко рассмотреть вопрос об отмене указа рассказал первый заместитель премьер-министра, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин.





"Белорусские предприниматели выступают за его полную отмену. Указ предусматривает внесудебное признание документов недействительными, применение крупных санкций, он уже очень негативно повлиял на инвестиционный климат: такая практика серьезно пугает инвесторов — и отечественных, и зарубежных", — рассказал Калинин.





По мнению членов бизнес-сообщества, чтобы вернуть доверие инвесторов, необходима именно отмена указа, корректировки с учетом судебной практики результатов не принесут, "люди напуганы".









"Чтобы экономика развивалась, должны быть инвестиции, а для этого частные инвесторы не должны бояться вести бизнес в Беларуси. Так что бизнес-сообщество приветствует намерение правительства рассмотреть вопрос об отмене указа", — подытожил председатель Белорусского союза предпринимателей.











