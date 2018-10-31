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Ryanair и Wizz Air с 1 ноября изменили правила провоза багажа

01.11.2018 18:20 — Разное | Партизан  
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Сразу два крупных европейских лоукостера — ирландский Ryanair и венгерский Wizz Air — с 1 ноября 2018 года изменили правила перевозки багажа не в пользу пассажиров, пишет УНИАН.

По правилам Ryanair, все пассажиры, которые не оплатили услугу приоритетной посадки, смогут провозить бесплатно лишь один предмет ручной клади размером до 40×20×25 см.

Те пассажиры, которые хотят взять с собой большой предмет ручной клади с габаритами 55×40×20 см и весом до 10 кг, смогут это сделать, оплатив услугу приоритетной посадки стоимостью €6 или багажный сбор в размере €8 во время бронирования билета.

В случае, если сборы уплачиваются после покупки билета, их размер увеличивается до €8 и €10 соответственно. В первом случае пассажир может взять большой предмет ручной клади в салон, во втором — чемодан необходимо сдать в багажное отделение самолета. Путешественники, которые купили билет до 1 сентября, в случае несогласия с новыми правилами смогут вернуть деньги за бронирование по процедуре вынужденного возврата.


Согласно новым правилам Wizz Air, с 1 ноября пассажир может пронести на борт бесплатно только один предмет ручного багажа размером до 40×30×20 см. При этом пассажирам, купившим WIZZ Priority, разрешено взять дополнительный багаж с габаритами 55×40×23 см. Также Wizz Air с ноября ввел новый тип зарегистрированного багажа весом до 10 кг по цене от €7 при онлайн-покупке заранее, кроме уже доступных вариантов до 20 и 32 кг. При этом пассажирам, которые путешествуют с 1 ноября, но успели приобрести билеты до 10 октября без покупки WIZZ Priority, к бронированию добавлена возможность бесплатного провоза зарегистрированного багажа весом до 10 кг. Между тем клиентам, которые уже приобрели услугу провоза 20 или 32 кг зарегистрированного багажа, при бронировании добавили услугу приоритетной посадки.


 
 
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Сразу два крупных европейских лоукостера — ирландский Ryanair и венгерский Wizz Air — с 1 ноября 2018 года изменили правила перевозки багажа не в пользу пассажиров, пишет...
 
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