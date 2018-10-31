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Менеджер Хабиба Нурмагомедова заявил о том, что его интересует прибыль

01.11.2018 18:14 — Разное | Партизан  
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Он не хочет, чтобы Нурмагомедов проводил поединки с возможными претендентами на титул.


Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на «Советский спорт».

«Хабиб стал мировой суперзвездой. Он встречается с Путиным, Эрдоганом, а второй парень торгует алкоголем в ларьке. Они будто с разных планет. Пусть продолжает заниматься своими делами.

Я действительно хотел видеть, как Макгрегор будет давиться собственной кровью после всего, что он наговорил.

Аскрен, Вудли. Никто из них даже не дотронется до Хабиба. Меня не беспокоят претенденты, мне нужен тот, кто принесёт нам 50-100 миллионов долларов.

Аскрен и Вудли не принесут и 100 тысяч долларов», - приводит слова агента TMZ.


 
 
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Он не хочет, чтобы Нурмагомедов проводил поединки с возможными претендентами на титул.
 
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