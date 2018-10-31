﻿ У писателя Владислава Ахроменко во время зарубежной поездки случился инфаркт, он в коме. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У писателя Владислава Ахроменко во время зарубежной поездки случился инфаркт, он в коме

01.11.2018 18:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
У белорусского писателя Владислава Ахроменко в ночь на вторник случился инфаркт. Это произошло в польском Белостоке, куда Ахроменко приехал из Чернигова, где он постоянно проживает.

В Белостоке Ахроменко сотрудничал с белорусскоязычным радио «Рацыя».

После того как Ахроменко долго не выходил на связь с семьей и коллегами, его друзья позвонили в администрацию отеля. Сотрудники гостиницы нашли его в номере без сознания.

Сейчас Владислав Ахроменко находится в больнице, он в коме, пишет НН.

Владиславу Ахроменко 53 года, он родом из Гомеля. Как писатель известен с конца 1980-х, писал детективы, кинороман. Работал совместно с писателем Максимом Климковичем.


В последнее время вышли его книги «Праўдзівая гісторыя Кацапа, Хахла і Бульбаша» (2009, в соавт. с М. Климковичем), «Тэорыя змовы» (2011), «Музы і свінні» (2014 год). За последнюю он получил премию «Гліняны Вялес».
В последнее время Владислав Ахроменко много работал в Чернигове с архивами НКВД и КГБ СССР. На радио «Рацыя» вел передачу «На учете КГБ». Ахроменко женат, имеет троих детей.


 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У белорусского писателя Владислава Ахроменко в ночь на вторник случился инфаркт. Это произошло в польском Белостоке, куда Ахроменко приехал из Чернигова, где он...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Нацаэропорту можно будет автоматически зарегистрироваться и сдать багаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика