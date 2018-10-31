У писателя Владислава Ахроменко во время зарубежной поездки случился инфаркт, он в коме

В Белостоке Ахроменко сотрудничал с белорусскоязычным радио «Рацыя».





После того как Ахроменко долго не выходил на связь с семьей и коллегами, его друзья позвонили в администрацию отеля. Сотрудники гостиницы нашли его в номере без сознания.





пишет НН. Сейчас Владислав Ахроменко находится в больнице, он в коме,НН.





Владиславу Ахроменко 53 года, он родом из Гомеля . Как писатель известен с конца 1980-х, писал детективы, кинороман. Работал совместно с писателем Максимом Климковичем.









В последнее время вышли его книги «Праўдзівая гісторыя Кацапа, Хахла і Бульбаша» (2009, в соавт. с М. Климковичем), «Тэорыя змовы» (2011), «Музы і свінні» (2014 год). За последнюю он получил премию «Гліняны Вялес».

В последнее время Владислав Ахроменко много работал в Чернигове с архивами НКВД и КГБ СССР. На радио «Рацыя» вел передачу «На учете КГБ». Ахроменко женат, имеет троих детей.



