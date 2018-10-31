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В Беларуси «за бедность» отбирают детей: раввин Йегуди призывает чиновников остановить произвол
Белорусский раввин Игаэл Йегуди – политолог, аналитик по вопросам демографического суверенитета и семейной политики белорусских пролайф-организаций, – обратился к заместителю главы Администрации президента Беларуси Николаю Снопкову с призывом сделать все возможное «для прекращения СОП-произвола и индустрии отъема детей».
Напомним, что в Беларуси расширяется практика постановки на учет семей, где дети якобы находятся в социально-опасном положении, и очень часто действия чиновников являются шантажом и произволом. Потому что итогом такого «учета» становится изъятие детей из семьи. А причиной могут стать долги по коммуналке, отсутствие новой одежды и мебели, – да все, что угодно.
Раввин Йегуди взывает не только к Снопкову. Копии письма отправлены министру образования Игорю Карпенко, председателю Национальной комиссии по правам ребенка Владимиру Липскому, начальнику главного идеологического управления Администрации президента Беларуси Александру Ильясевичу, депутатам парламента, сообщает
“ Очевидно всякому разумному человеку, что единственной реальной причиной для отъема детей от родителей, от матери, от кровной родни может служить лишь реальная угроза их жизни и/или здоровью, в самом прямом и буквальном смысле этих слов. Отнимать детей «за бедность» недопустимо”, – настаивает автор обращения, напоминая, что сегодня в Беларуси обсуждается установление критериев СОП (социально-опасного положения).
Часто причиной угрозы постановки в СОП служит тот факт, что мать не работает.
“Выйдя из декрета, мать-одиночка на протяжении полугода не устроилась на работу. Как правило, такой женщине помогают ее родные, иногда и отец ребенка. Она не является обузой для родного государства. Тем не менее, именно эта категория женщин стала целевой группой для загона на тяжелые и низкооплачиваемые работы под угрозой отбирания детей”, – подчеркивает Игаэл Йегуди.
Йегуди уверен, что в реальности забота госорганов о детях часто выливается в «деструктивную деятельность «соцпедагогов», которые настраивают детей против родителей».
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Белорусский раввин Игаэл Йегуди – политолог, аналитик по вопросам демографического суверенитета и семейной политики белорусских пролайф-организаций, –...
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