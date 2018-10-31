В Беларуси «за бедность» отбирают детей: раввин Йегуди призывает чиновников остановить произвол

Напомним, что в Беларуси расширяется практика постановки на учет семей, где дети якобы находятся в социально-опасном положении, и очень часто действия чиновников являются шантажом и произволом. Потому что итогом такого «учета» становится изъятие детей из семьи. А причиной могут стать долги по коммуналке, отсутствие новой одежды и мебели, – да все, что угодно.





katolik.life . Раввин Йегуди взывает не только к Снопкову. Копии письма отправлены министру образования Игорю Карпенко, председателю Национальной комиссии по правам ребенка Владимиру Липскому, начальнику главного идеологического управления Администрации президента Беларуси Александру Ильясевичу, депутатам парламента, сообщает





“ Очевидно всякому разумному человеку, что единственной реальной причиной для отъема детей от родителей, от матери, от кровной родни может служить лишь реальная угроза их жизни и/или здоровью, в самом прямом и буквальном смысле этих слов. Отнимать детей «за бедность» недопустимо”, – настаивает автор обращения, напоминая, что сегодня в Беларуси обсуждается установление критериев СОП (социально-опасного положения).





Часто причиной угрозы постановки в СОП служит тот факт, что мать не работает.





“Выйдя из декрета, мать-одиночка на протяжении полугода не устроилась на работу. Как правило, такой женщине помогают ее родные, иногда и отец ребенка. Она не является обузой для родного государства. Тем не менее, именно эта категория женщин стала целевой группой для загона на тяжелые и низкооплачиваемые работы под угрозой отбирания детей”, – подчеркивает Игаэл Йегуди.





Йегуди уверен, что в реальности забота госорганов о детях часто выливается в «деструктивную деятельность «соцпедагогов», которые настраивают детей против родителей».



