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Без вины виноватая. РАЙПО отсудило у бывшего завмага 2666 рублей

01.11.2018 17:56 — Разное | Партизан  
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30 октября судья Алексей Иршин суда Молодечненского района удовлетворил иск РАЙПО о взыскании ущерба с Людмилы Сергеевой. Бывшую заведующую магазином обязали погасить ущерб в размере 2.666 рублей 59 копеек.

Без вины виноватая. РАЙПО отсудило у бывшего завмага 2666 рублей
Людмила Сергеева до крайности возмущена таким решением, потому что суду были предоставлены все необходимые документы, позволяющие отказать в удовлетворении иска. 

- Для того, чтобы суд взыскал ущерб в пользу нанимателя, работодатель должен доказать четыре вещи (согласно статье 400 Трудового кодекса): обосновать размер ущерба, доказать противоправный характер действия или бездействия работника, доказать связь между противоправным действием и причиненным ущербом, и доказать вину, - поясняет "Белорусскому партизану" юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков, представлявший интересы ответчицы в суде. – РАЙПО включило в размер ущерба еще и торговую надбавку, что запрещено законом – размер ущерба неверный. 

Во время работы Сергеева уведомляла нанимателя заказным письмом, что у нее портятся продукты (к письму прилагался акт испорченных продуктов на 482 рубля) – как работник, она не бездействовала. Наниматель никак не отреагировал на письмо. Указанные 482 рубля тоже включили в сумму недостачи. 

Напомним, что 30 ноября 2017 года судья суда Молодечненского района Игорь Гаронович отказал Сергеевой в иске об изменении статьи увольнения. После этого руководители РАЙПО обратились в милицию с просьбой привлечь Сергееву к уголовной ответственности за хищения. Милиция отказала в возбуждении уголовного дела. 

Этот факт подтверждает, что хищений со стороны Сергеевой не установлено. Следовательно, нет противоправного поведения, а следовательно, нет причинно-следственной связи и, как итог, нет вины. 

- Все изложенные факты приложены  к материалам дела и озвучены в прениях. Доказать указанные четыре условия обязан наниматель, а суд должен оценить доказательства при вынесении решения. Сергеева подала заявление о вынесении мотивировочной части суда. После знакомства с мотивировочной частью мы обжалуем решение в Минском областном суде, - подчеркнул Юрий Беляков.

23 ноября 2016 года Людмила Сергеева устроилась на работу в РАЙПО на должность продавца 5 разряда и исполняла обязанности заведующей магазином с зарплатой в 320 рублей.

За время работы у Людмилы Сергеевой проводились три переучета. Если на первом переучете недостачи не выявлено, то по итогам второй инвентаризации, проведенной в августе 2017 года, выявлена недостача более 2 тысяч рублей. 

Тысячу рублей бухгалтера РАЙПО нашли (вспомнили про деньги, которые изымались в конце предыдущего месяца, и учли), а тысячу рублей ей пришлось погашать со своего кармана. А по третьей инвентаризации, которая прошла 12-13 октября 2017 года, изъятые деньги (дважды по 800 рублей) уже не учитывались при погашении недостачи.

27 октября 2017 года Людмилу Сергееву уволили с должности продавца статье 47 Трудового кодекса (совершение виновных действий, вызвавших недоверие нанимателя). Фактически Людмилу Сергееву уволили за то, что отказалась выплачивать новую тысячу рублей.

Женщина подала иск к Молодечненскому РАЙПО в суд: признать увольнение по статье 47 незаконным, обязать нанимателя уволить ее по статье 41, взыскать с нанимателя компенсацию трехкратного среднего заработка за ухудшение правового положения в размере 795 рублей и компенсировать моральный вред, оцененный в 100 000 рублей.

30 ноября 2017 года судья Игорь Гаронович отказал в удовлетворении иска.

 
Теги: знакомства
 
 
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30 октября судья Алексей Иршин суда Молодечненского района удовлетворил иск РАЙПО о взыскании ущерба с Людмилы Сергеевой. Бывшую заведующую магазином обязали...
 
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