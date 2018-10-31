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Во Франции задержали более 100 человек из-за беспорядков во время Хэллоуина

01.11.2018 19:04 — Разное | Интерфакс  
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Сотрудники французской полиции задержали 116 человек в ходе беспорядков во время празднования Хэллоуина, сообщают в четверг местные СМИ.

В ночь на четверг погромы и беспорядки произошли в ряде городов страны, в частности в Лионе, Тулузе, Рене и Нанте. Участники беспорядков поджигали автомобили и мусорные урны, а также агрессивно вели себя в отношении стражей порядка.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер отметил, что праздник Хэллоуин - это "не повод для разбоя". Он подчеркнул недопустимость нападений на сотрудников полиции.

В ночь на четверг для обеспечения безопасности были задействованы около 15 тыс. полицейских. "Я приветствую и поддерживаю действия наших сил безопасности, которые были мобилизованы в эту ночь", - подчеркнул министр.

Хэллоуин ежегодно отмечается 31 октября, его активно празднуют в западных странах.

В частности, в ночь на четверг одни из самых крупных праздничных мероприятий проходят в Северной Ирландии. В городе Лондондерри прошел традиционный костюмированный парад, в котором приняли участие более 100 тыс. человек.

В соседней Ирландии также отмечали этот праздник. По данным местных СМИ, спасательная служба Дублина в эту ночь получила около 400 вызовов, большинство из которых были связаны с действиями участников различных мероприятий, приуроченных к Хэллоуину.

 
 
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Сотрудники французской полиции задержали 116 человек в ходе беспорядков во время празднования Хэллоуина, сообщают в четверг местные СМИ. В ночь на четверг погромы и...
 
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