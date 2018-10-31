﻿ ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Беларуси до 2,5% в 2019 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Беларуси до 2,5% в 2019 году

01.11.2018 18:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Европейский банк реконструкции и развития подтвердил свой майский прогноз по росту ВВП Беларуси в 2018 году на уровне 3% и ухудшил оценку экономического роста в стране в 2019 году с 3% до 2,5%.

Такая оценка приводится в опубликованном в четверг докладе ЕБРР об экономических перспективах стран, в которых работает банк.

"Мы прогнозируем, что реальный ВВП Беларуси вырастет на 3% в 2018 году и на 2,5% в 2019 году. Перспективы роста по-прежнему зависят от масштабов структурных реформ и способности расширить роль частного сектора", - сказано в докладе.

В мае ЕБРР прогнозировал рост ВВП Беларуси на 3% в 2018-2019 годах.

По мнению экономистов ЕБРР, текущий рост белорусской экономики обусловлен масштабным внешним спросом и расширением внутреннего спроса со стороны домохозяйств. При этом они констатируют, что рост ВВП Беларуси замедлился до 3,7% по итогам января-сентября с 5,2% в первом квартале текущего года.

Как сообщалось, в начале октября Международный валютный фонд (МВФ) значительно улучшил прогноз ВВП для Беларуси на 2018 год. В соответствии с обновленным прогнозом МВФ (World Economic Outlook, WEO), опубликованным во вторник, рост ВВП республики в 2018 году составит 4% против 2,8%, которые прогнозировал МВФ в предыдущем, апрельском, обзоре.

По обновленной оценке МВФ, в 2019 году ВВП страны вырастет на 3,1%. Примерно такие же темпы роста сохранятся в среднесрочной перспективе. В период до 2023 года МВФ прогнозирует рост ВВП Беларуси на уровне 2%.

По прогнозу белорусского правительства, прирост ВВП страны в 2018 году составит 3,7% (при целевом прогнозе не менее 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году.

В следующем году, по оценке белорусского правительства, темпы ВВП страны превысят среднемировые и составят более 4%.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский банк реконструкции и развития подтвердил свой майский прогноз по росту ВВП Беларуси в 2018 году на уровне 3% и ухудшил оценку экономического роста в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как наверняка испортить себе рабочую карму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика