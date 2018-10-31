ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Беларуси до 2,5% в 2019 году

Европейский банк реконструкции и развития подтвердил свой майский прогноз по росту ВВП Беларуси в 2018 году на уровне 3% и ухудшил оценку экономического роста в стране в 2019 году с 3% до 2,5%.

Такая оценка приводится в опубликованном в четверг докладе ЕБРР об экономических перспективах стран, в которых работает банк.

"Мы прогнозируем, что реальный ВВП Беларуси вырастет на 3% в 2018 году и на 2,5% в 2019 году. Перспективы роста по-прежнему зависят от масштабов структурных реформ и способности расширить роль частного сектора", - сказано в докладе.

В мае ЕБРР прогнозировал рост ВВП Беларуси на 3% в 2018-2019 годах.

По мнению экономистов ЕБРР, текущий рост белорусской экономики обусловлен масштабным внешним спросом и расширением внутреннего спроса со стороны домохозяйств. При этом они констатируют, что рост ВВП Беларуси замедлился до 3,7% по итогам января-сентября с 5,2% в первом квартале текущего года.

Как сообщалось, в начале октября Международный валютный фонд (МВФ) значительно улучшил прогноз ВВП для Беларуси на 2018 год. В соответствии с обновленным прогнозом МВФ (World Economic Outlook, WEO), опубликованным во вторник, рост ВВП республики в 2018 году составит 4% против 2,8%, которые прогнозировал МВФ в предыдущем, апрельском, обзоре.

По обновленной оценке МВФ, в 2019 году ВВП страны вырастет на 3,1%. Примерно такие же темпы роста сохранятся в среднесрочной перспективе. В период до 2023 года МВФ прогнозирует рост ВВП Беларуси на уровне 2%.

По прогнозу белорусского правительства, прирост ВВП страны в 2018 году составит 3,7% (при целевом прогнозе не менее 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году.

В следующем году, по оценке белорусского правительства, темпы ВВП страны превысят среднемировые и составят более 4%.