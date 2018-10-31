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План обороны Беларуси на 2020-2024 гг будет скорректирован – Равков

01.11.2018 17:51 — Разное | Интерфакс  
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План обороны Республики Беларусь на 2020-2024 годы будет скорректирован с учетом Военной доктрины, сообщил министр обороны Андрей Равков в четверг.

"Следующий год станет знаковым для военного планирования - предстоит провести корректировку Плана обороны Республики Беларусь на 2020-2024 годы. В конце 2019 года он будет утверждаться президентом", - цитирует А.Равкова госагентство БелТА.

Министр отметил, что в  документ, детально определяющий алгоритм действий государства по защите своих интересов и территории, в полном объеме будут заложены постулаты Военной доктрины.

Как сообщалось, новая Военная доктрина Беларуси была утверждена в 2016 году. В документе обозначены меры, которые предпринимает Беларусь для обеспечения своей военной безопасности. В целом доктрина носит оборонительный характер.

 
 
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План обороны Республики Беларусь на 2020-2024 годы будет скорректирован с учетом Военной доктрины, сообщил министр обороны Андрей Равков в четверг.
 
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