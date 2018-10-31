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Анархиста Вячку Касинера и его жену оштрафовали за экстремизм в постах в Facebook

01.11.2018 19:25 — Разное | KYKY  
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Известный минский анархист Вячка Касинер (Вячеслав Косинеров) и его жена Марина вечером 31 октября получили повестки. В них указано, что против пары ведётся дело по части второй статья 17.11 (распространение экстремистских материалов). Оказалось, всё дело в фотографиях в Facebook, где видна «экстремистская» надпись. В итоге их оштрафовали суммарно на 75 базовых величин (1837,5 рубля). Об этом Вячка написал на своей странице в Facebook.

Нарушение обнаружило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. Сегодня, 1 ноября, к 11 утра пара отправилась в отделение. На суд они попали только к 15:30. Супруги отказывалась о чём-либо говорить, поэтому их дело рассмотрели быстро − 45 базовых величин Вячке и 30 Марине.

По словам Марины, это может быть «обкатка» российского варианта, где осуждать за экстремизм на основании постов в соцсетях стало нормой. Но если в России это уголовное дело, у нас ограничиваются штрафами. Марина предполагает, что это может быть также связано с их дружбой с Дмитрием Полиенко − политзаключённым, которого недавно выпустили. А также супруги не исключают и вариант, что это связано с 7 ноября, а власти просто не хотят активности анархистов в этот день.

Скорее всего, ГУБОПиК посчтиало экстремистскими вот эти фотографии (эту и эту) − точнее, надпись на одежде Вячки. Она была признана экстремистской законодательно весной 2017 года. 

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Известный минский анархист Вячка Касинер (Вячеслав Косинеров) и его жена Марина вечером 31 октября получили повестки. В них указано, что против пары ведётся дело по...
 
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