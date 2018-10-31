|
Нацбанк - про инфляцию, зарплаты и рост девальвационных ожиданий из-за курса российского рубля
В Беларуси в третьем квартале ускорилась годовая инфляция до 5,6%, но в целом траектория движения потребительских цен сохраняется в рамках целевого параметра,
Как свинина разгоняет годовую инфляцию
В Нацбанке отмечают, что годовая базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов, в сентябре этого года составила 3,9%.
— Наибольшее влияние на ускорение базовой инфляции оказал конъюнктурный
В Нацбанке прогнозируют, что влияние данного фактора на ценовую динамику сохранится до конца этого года.
В условиях ослабления белорусского рубля и повышения цен на топливо инфляционные ожидания в III квартале 2018 года увеличились, констатирует регулятор.
— Полученная на основе данных опроса населения оценка ожидаемого в следующие 12 месяцев роста цен составила 11,7 процента в августе 2018 года, что выше уровня предыдущей оценки на 0,3 процентного пункта. При этом ощущаемая респондентами инфляция за последние 12 месяцев снизилась и составила в августе 2018 года 12,5 процента против 12,9 процента в мае 2018 года, — поясняют в Нацбанке.
Напомним, по росту цен в годовом выражении Беларусь
Реальные зарплаты замедлили темпы роста
В третьем квартале наблюдается дальнейшее снижение темпов роста
— По мере исчерпания отложенного спроса замедляется рост потребительского кредитования и активности населения на потребительском рынке. Вместе с тем их уровень остается достаточно высоким, что может нести дополнительные проинфляционные риски.
Реальная зарплата, по данным Белстата, в сентябре выросла на 9,4% к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения: в августе она увеличилась на 11%.
Как изменилось поведение вкладчиков
В сентябре 2018 года годовой прирост потребительских кредитов составил 57,1% (69,7% в июне 2018 года).
— На фоне некоторого ослабления белорусского рубля в III квартале отмечается снижение оттока валютных вкладов из банковской системы и менее значимый приток срочных рублевых вкладов (депозитов) населения. Несмотря на это, в годовом выражении положительная динамика сохраняется. В сентябре 2018 года срочные рублевые вклады (депозиты) населения выросли на 18,3 процента в годовом выражении (16,1 процента в июне 2018 года). Замедление потребительского кредитования определяло динамику кредитования экономики в целом.
Напомним, белорусы продолжают брать взаймы деньги у банков. За сентябрь задолженность физлиц по кредитам
Курс рубля и девальвационные ожидания
— На фоне внешнего шока (ослабления российского рубля относительно других валют вследствие принятия очередных санкций против Российской Федерации) в III квартале 2018 года увеличились девальвационные ожидания экономических агентов. Это привело валюты">к снижению в сентябре относительно
К слову, эксперты
Ослабление белорусского рубля по итогам третьего квартала составило 2,3% к доллару, 0,3% к евро, укрепление к российскому рублю — 3,5% (в расчетах использован средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нацбанке рассказали, что замедлились темпы роста реальных зарплат белорусов, а также как изменились предпочтения вкладчиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)