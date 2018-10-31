Нацбанк - про инфляцию, зарплаты и рост девальвационных ожиданий из-за курса российского рубля

В Беларуси в третьем квартале ускорилась годовая инфляция до 5,6%, но в целом траектория движения потребительских цен сохраняется в рамках целевого параметра, отмечают в Нацбанке. Напомним, по итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%. В Нацбанке также рассказали, что замедлились темпы роста реальных зарплат белорусов, а также как изменилось поведение вкладчиков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как свинина разгоняет годовую инфляцию

В Нацбанке отмечают, что годовая базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов, в сентябре этого года составила 3,9%.

— Наибольшее влияние на ускорение базовой инфляции оказал конъюнктурный

шок на рынке мясной продукции. Неурожай зерновых, снижение поголовья отдельных

видов скота, продолжающийся рост цен на топливо, ослабление белорусского рубля и,

как следствие, рост инфляционных ожиданий производителей привели к увеличению отпускных цен на производимую продукцию, — отмечает регулятор. — Низкий урожай зерновых в текущем году характерен для всей мировой экономики и несет в себе проинфляционные риски. Для потребительского рынка это означает рост цен на продовольственные товары, у которых в структуре производственных затрат значимый вес имеют зерновые. В первую очередь это мясомолочная продукция, яйца, мука, хлеб, крупы.

В Нацбанке прогнозируют, что влияние данного фактора на ценовую динамику сохранится до конца этого года.

В условиях ослабления белорусского рубля и повышения цен на топливо инфляционные ожидания в III квартале 2018 года увеличились, констатирует регулятор.

— Полученная на основе данных опроса населения оценка ожидаемого в следующие 12 месяцев роста цен составила 11,7 процента в августе 2018 года, что выше уровня предыдущей оценки на 0,3 процентного пункта. При этом ощущаемая респондентами инфляция за последние 12 месяцев снизилась и составила в августе 2018 года 12,5 процента против 12,9 процента в мае 2018 года, — поясняют в Нацбанке.

Напомним, по росту цен в годовом выражении Беларусь обгоняет большинство стран-соседей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Реальные зарплаты замедлили темпы роста

В третьем квартале наблюдается дальнейшее снижение темпов роста

реальной заработной платы в годовом выражении, говорят в Нацбанке.

— По мере исчерпания отложенного спроса замедляется рост потребительского кредитования и активности населения на потребительском рынке. Вместе с тем их уровень остается достаточно высоким, что может нести дополнительные проинфляционные риски.

Реальная зарплата, по данным Белстата, в сентябре выросла на 9,4% к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения: в августе она увеличилась на 11%.

Как изменилось поведение вкладчиков

В сентябре 2018 года годовой прирост потребительских кредитов составил 57,1% (69,7% в июне 2018 года).

— На фоне некоторого ослабления белорусского рубля в III квартале отмечается снижение оттока валютных вкладов из банковской системы и менее значимый приток срочных рублевых вкладов (депозитов) населения. Несмотря на это, в годовом выражении положительная динамика сохраняется. В сентябре 2018 года срочные рублевые вклады (депозиты) населения выросли на 18,3 процента в годовом выражении (16,1 процента в июне 2018 года). Замедление потребительского кредитования определяло динамику кредитования экономики в целом.

Напомним, белорусы продолжают брать взаймы деньги у банков. За сентябрь задолженность физлиц по кредитам увеличилась до 10 885,9 миллиона рублей. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 8 миллиардов 269 миллионов рублей.

Курс рубля и девальвационные ожидания

— На фоне внешнего шока (ослабления российского рубля относительно других валют вследствие принятия очередных санкций против Российской Федерации) в III квартале 2018 года увеличились девальвационные ожидания экономических агентов. Это привело валюты">к снижению в сентябре относительно августа объемов продажи иностранной валюты населением при сохранении объемов покупки, что обусловило существенное снижение чистого предложения со стороны населения, — отмечают в Нацбанке.

К слову, эксперты прогнозируют очередное падение курса российского рубля до конца этого года.

Ослабление белорусского рубля по итогам третьего квартала составило 2,3% к доллару, 0,3% к евро, укрепление к российскому рублю — 3,5% (в расчетах использован средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров).