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Более 35 тысяч жителей Украины заболели корью в 2018 году

01.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Более 35 тысяч жителей Украины заболели корью в 2018 году

Корью в текущем году уже заболели более 35,2 тысячи жителей Украины, что в 17 раз больше, чем за такой же период 2017 года, информирует РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины Владимира Курпиту.

Среди заболевших корью 21,5 тысячи детей, что достигает 61% от всех заболевших. Как рассказал Владимир Курпита, большинство эпизодов зарегистрировано на западе Украины — в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Волынской областях. Также вспышка кори на прошлой неделе случилась и в Винницкой области. По словам Курпиты, главной причиной увеличения числа случаев заболеваемости корью является низкий охват вакцинацией населения.

По состоянию на 27 октября известно о 15 летальных исходах из-за осложнений от кори. 13 умерших не были вакцинированы. Он отметил, что за девять месяцев 2018 года по сравнению с таким же периодом 2017-го показатель заболеваемости корью в Украине вырос в 17 раз.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

Источник: sb.by

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Корью в текущем году уже заболели более 35,2 тысячи жителей Украины, что в 17 раз больше, чем за такой же период 2017 года, информирует РИА Новости со ссылкой...
 
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