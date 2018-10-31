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Более 35 тысяч жителей Украины заболели корью в 2018 году
01.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Корью в текущем году уже заболели более 35,2 тысячи жителей Украины, что в 17 раз больше, чем за такой же период 2017 года, информирует
Среди заболевших корью 21,5 тысячи детей, что достигает 61% от всех заболевших. Как рассказал Владимир Курпита, большинство эпизодов зарегистрировано на западе Украины — в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Волынской областях. Также вспышка кори на прошлой неделе случилась и в Винницкой области. По словам Курпиты, главной причиной увеличения числа случаев заболеваемости корью является низкий охват вакцинацией населения.
По состоянию на 27 октября известно о 15 летальных исходах из-за осложнений от кори. 13 умерших не были вакцинированы. Он отметил, что за девять месяцев 2018 года по сравнению с таким же периодом 2017-го показатель заболеваемости корью в Украине вырос в 17 раз.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
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Корью в текущем году уже заболели более 35,2 тысячи жителей Украины, что в 17 раз больше, чем за такой же период 2017 года, информирует РИА Новости со ссылкой...
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