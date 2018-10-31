В Витебске к приезду Лукашенко за ночь обустроили вертолётную площадку

Фото: TUT.by

Предполагается, что глава государства посетит городской посёлок Болбасово под Оршей и механизированный меховой комбинат, а также фабрику-банкрот КИМ.





Авральные подготовительные работы идут в районе посёлка Тарны и улицы Максима Горького, где расположены предприятия. За одну ноч закатали в асфальт площадку бывшего автодрома, заброшенного лет 10 назад. Возможно, именно сюда сядет вертолёт Лукашенко. Сегодня утром здесь работало не менее сотни рабочих.









К новой площадке сейчас со всех сторон проводят дорогу и асфальтируют её. Площадку для вертолёта сегодня испытали, сейчас идёт благоустройство прилегающей территории.



