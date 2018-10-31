В октябре Christie’s и Sotheby’s продали работ Шагала на 3,3 млн евро





Фрагмент картины «Невеста с ожерельем». Фото: sothebys.com





Так, 18 октября в Париже Christie’s проводил торги Art Moderne. С молотка ушли две работы.





«Жених и невеста на берегу Сены», написанная темперой и маслом примерно в 1980 году, оценивалась в 1-1,5 млн евро, а была продана за 1 543 500 евро.





«Площадь Тертр», выполненная маслом и тушью приблизительно в 1953-54 годах, оценивалась в 500-700 тысяч евро, а отдана за 607 500 евро.





А 19 октября опять же в Париже Sotheby’s организовал аукцион Art Impressioniste et Moderne. Продано также две картины.









«Невеста с ожерельем», написанная маслом в 1962 году в 1977-80 годах, оценивалась в 0,8-1,2 млн евро и была продана за 825 тысяч евро.





«Воспоминания о родной деревне», выполненная маслом и гуашью в 1962 году, оценивалась в 150-200 тысяч евро, а реализована за 225 тысяч евро.



