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В октябре Christie’s и Sotheby’s продали работ Шагала на 3,3 млн евро

01.11.2018 20:52 — Разное | Партизан  
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В октябре на самых известных аукционах в мире Christie’s и Sotheby’s реализованы четыре картины белорусского художника Марка Шагала, не считая офортов и этюдов.


Фрагмент картины «Невеста с ожерельем». Фото: sothebys.com

Так, 18 октября в Париже Christie’s проводил торги Art Moderne. С молотка ушли две работы.

«Жених и невеста на берегу Сены», написанная темперой и маслом примерно в 1980 году, оценивалась в 1-1,5 млн евро, а была продана за 1 543 500 евро.

«Площадь Тертр», выполненная маслом и тушью приблизительно в 1953-54 годах, оценивалась в 500-700 тысяч евро, а отдана за 607 500 евро.

А 19 октября опять же в Париже Sotheby’s организовал аукцион Art Impressioniste et Moderne. Продано также две картины.


«Невеста с ожерельем», написанная маслом в 1962 году в 1977-80 годах, оценивалась в 0,8-1,2 млн евро и была продана за 825 тысяч евро.

«Воспоминания о родной деревне», выполненная маслом и гуашью в 1962 году, оценивалась в 150-200 тысяч евро, а реализована за 225 тысяч евро.


 
 
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В октябре на самых известных аукционах в мире Christie’s и Sotheby’s реализованы четыре картины белорусского художника Марка Шагала, не считая офортов и этюдов.
 
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