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Кто такой Василько и почему против него были введены санкции?

01.11.2018 20:40 — Разное | Партизан  
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35-летний белорус попал под санкции Кремля за «недружественные действия Украины». Российское правительство опубликовало сегодня список граждан Украины, против которых вводятся санкции.



Среди 322 лиц, наказанных за «недружественные действия Украины», есть и 35-летний белорус Александр Василько, обращает внимание Радио «Свобода».

В документе, который подписал Дмитрий Медведев, Василько на 38-м месте. В документе указаны дата и место рождения Александра Василько — 25 марта 1983 года, Белорусская СССР.

Кто такой Василько и почему против него были введены санкции? Связаться с ним самим пока не удалось, но удалось узнать, что Александр Василько родом из Барановичей, окончил Белорусский государственный аграрный технический университет.

Некоторое время работал директором по производству на пивзаводе «Оливария». После переезда в Украину Василько возглавил крупную компанию — Carlsberg Ukraine во Львове. Именно он инициировал производство во Львове пива «Минское Жигулевское». В одном из интервью он говорил, что пиво производится по белорусской технологии и рецептуре.

В бизнес-каталоге предприятий Украины Александр Василько упомянут как директор Днепровского крахмало-паточного комбината — крупнейшего в Украине. Однако представители компании сообщили, что Василько не является директором предприятия уже второй год. Сам Днепровский крахмало-паточный комбинат в санкционном списке российского правительства не упомянут.

У лиц, попавших в этот список, будут заблокированы на территории России безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество. Эти лица не смогут вывести капитал за пределы России.


 
 
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35-летний белорус попал под санкции Кремля за «недружественные действия Украины». Российское правительство опубликовало сегодня список граждан Украины, против...
 
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