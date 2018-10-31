Видеофакт: спасла жизнь молниеносная реакция инструктора

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К счастью, рядом с курсантом оказался опытный инструктор Сюй Хао. Мужчина мгновенно оценил ситуацию и утащил парня в окоп за несколько секунд до взрыва гранаты.





Позже офицер объяснил журналистам, что неопытный курсант просто не сумел рассчитать угол броска. Себя мужчина героем не считает — по его словам, он просто действовал по инструкции.









Отметим, что эффективный радиус поражения брошенной курсантом гранаты составляет более шести метров. Если бы не молниеносная реакция инструктора, оба военнослужащих могли получить серьёзные травмы.



