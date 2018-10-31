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Видеофакт: спасла жизнь молниеносная реакция инструктора

01.11.2018 20:33 — Разное | Партизан  
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В Сети появилось видео, снятое в авиационной академии Военно-воздушных сил Китая. На кадрах курсант пытается перекинуть ручную гранату через ограждение, но допускает ошибку, которая могла бы стать фатальной, сообщает Metro.

Видео: Metro

К счастью, рядом с курсантом оказался опытный инструктор Сюй Хао. Мужчина мгновенно оценил ситуацию и утащил парня в окоп за несколько секунд до взрыва гранаты.

Позже офицер объяснил журналистам, что неопытный курсант просто не сумел рассчитать угол броска. Себя мужчина героем не считает — по его словам, он просто действовал по инструкции.

Отметим, что эффективный радиус поражения брошенной курсантом гранаты составляет более шести метров. Если бы не молниеносная реакция инструктора, оба военнослужащих могли получить серьёзные травмы.


 
 
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В Сети появилось видео, снятое в авиационной академии Военно-воздушных сил Китая. На кадрах курсант пытается перекинуть ручную гранату через ограждение, но...
 
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