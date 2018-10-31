Бывший прессболовец Дмитрий Навоша вошел в совет директоров российского Forbes

Интересы редакции в совете директоров будут представлять Усков, занимающий должность редакционного директора, а также главный редактор издания Николай Мазурин и журналист Елена Березанская.





Основной задачей совета станет определение новой стратегии журнала и помощь в ее реализации. Первое заседание запланировано на декабрь.





В конце августа новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев. Он выкупил издание у владельца издательского дома ACMG Александра Федотова, которого редакция Forbes обвиняла в цензуре и задержке зарплат, сообщает РБК.



