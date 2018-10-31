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Бывший прессболовец Дмитрий Навоша вошел в совет директоров российского Forbes
Российский Forbes сформировал состав совета директоров на ближайший год. Его председателем стал сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин. Помимо Гришина в совет из 11 человек вошли бывшие главные редакторы Forbes Елизавета Осетинская (основатель The Bell), Эльмар Муртазаев и Николай Усков. Также независимыми директорами стали гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша, начавший журналистскую карьеру в газете "Прессбол", и бывший президент МТС Василий Сидоров.
Интересы редакции в совете директоров будут представлять Усков, занимающий должность редакционного директора, а также главный редактор издания Николай Мазурин и журналист Елена Березанская.
Основной задачей совета станет определение новой стратегии журнала и помощь в ее реализации. Первое заседание запланировано на декабрь.
В конце августа новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев. Он выкупил издание у владельца издательского дома ACMG Александра Федотова, которого редакция Forbes обвиняла в цензуре и задержке зарплат, сообщает РБК.
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Российский Forbes сформировал состав совета директоров на ближайший год. Его председателем стал сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин. Помимо Гришина в совет из 11...
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