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"Из Минска получится такой же Хельсинки-2, как и из Москвы"

01.11.2018 20:12 — Разное | Партизан  
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«Покрасоваться хочется. Из Минска получится такой же «Хельсинки-2», как и из Москвы. Это утопия,» - так бывший глава Беларуси, председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб оценил последние инициативы официального Минска в комментарии «Белорусскому партизану».

"Из Минска получится такой же Хельсинки-2, как и из Москвы"
"Полыхнет уже не только Украина или Восточная Европа. Так недалеко и до ядерного конфликта между геополитическими игроками, в котором не будет победителей", - попугал 31 октября Александр Лукашенко участников Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. И озвучил новый план по урегулированию войны на Донбассе:


«…мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины".
При этом Лукашенко настойчиво продвигал перед гостями идею «Хельсинки-2».

Реалистичность нового миротворческого плана Лукашенко оценил Мечислав Гриб.
- Лукашенко продекларировал готовность взять на себя «ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе». Выполнимая ли это задача?

- Прежде чем контролировать демократичность выборов на территории других государств, следовало бы навести порядок и проводить демократические выборы в своей стране. Если этого нет, простите меня, просто пустословие. Видите ли, они наведут порядок и обеспечат проведение выборов – глупость это!
А обеспечить контроль на российско-украинской границе невозможно: российско-украинская границе имеет протяженность тысяч километров. Часть границы на стыке «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» открыта для России. Каким образом? Где найти средства поставить своих пограничников и таможенников? И кто нам это позволит?

Россия с Украиной сами могли бы закрыть границу, но часть границы, как я уже сказал, приходится на «ДНР» и «ЛНР», украинских пограничников туда не допускают. 

- Располагает ли Беларусь таким количеством миротворческих сил, чтобы закрыть российско-украинскую границу?

- Это невозможно сделать с практической стороны. И нет никаких юридических оснований для подобных действий. Если бы «ДНР» или «ЛНР» обратились к Беларуси с просьбой помочь установить границы, так Минск официально не признал ни «ЛНР», ни «ДНР» - как собираются им помогать?

- Почему тогда Лукашенко выдвигает инициативы, изначально невыполнимые?

- Покрасоваться хочется, подчеркнуть свою большую значимость. кашенко сам понимает, что его предложение невыполнимо, но красивые слова говорить не запретишь.

- Белорусские власти уже несколько лет носится с идеей превратить Минск в «Хельсинки-2». Причем Лукашенко сам признал, что мировое сообщество крайне прохладно относится к этой идее. Так зачем так настойчиво, с таким упорством пробивать «маниловские прожекты»?

- Повторюсь: очень и очень хочется покрасоваться. Идея не может быть реализована: сколько ни кричи «халва», во рту слаще не станет.
Конечно, признание Беларуси в качестве «Хельсинки-2» открыло бы дорогу белорусскому руководству в мировую политическую элиту. Но Минск не может претендовать на роль «Хельсинки-2» по многим причинам. Во-первых, Беларусь вместе с Россией является «союзным государством», во-вторых, Беларусь не имеет охраняемой границы с РФ – именно это обстоятельство станет главным препятствием на пути Минска к «Хельсинки-2».
Запад не доверяет официальному Минску, который играет в одной команде с Россией. Из Минска получится такой же «Хельсинки-2», как и из Москвы – это утопия. 


 
Теги: Минск
 
 
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