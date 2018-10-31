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В Минске зазвучит ещё один настоящий орган

01.11.2018 19:53 — Разное | Партизан  
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Его собирают в концертном зале "Верхний город" по инициативе бизнесмена, основателя TUT.by Юрия Зиссера.


Фото из аккаунта Юрия Зиссера в Фейсбуке

Зал "Верхний город" открылся в 2011 году в здании церкви Святого Духа. Через четыре года в минской музыкальной школе №2 для него нашёлся орган. В течение трёх лет волонтёры восстанавливают и перевозят сложный инструмент из школы в церковь, пишет Еврорадио.

"Орган восстанавливается из обломков, которые много лет простояли в музыкальной школе, — рассказывает Еврорадио Юрий Зиссер. — Инструмент перевозят частями, теперь остались неустановленными несколько очень тяжёлых труб. Органный мастер один это не сделает, поэтому обратились за помощью к общественности. Можно было бы нанять грузчиков, но это благотворительный проект, поэтому решили сделать так".

В музыкальной школе на органе никто не играл: инструмент использовали как украшение для сцены. Но даже ненужный орган руководство школы не хотело отдавать.

"Почти год не могли договориться, — добавляет бизнесмен. — Зачем отдавать? Это была позиция старого директора школы. Потребовалась позиция управления культуры Мингорисполкома и личная позиция Шорца [председатель Мингорисполкома. — Еврорадио], который взял на себя ответственность за этот перенос".

По словам Зиссера, детали музыкального инструмента частично разворованы — надо заказывать новые. Планируется, что в зале "Верхнего города" отреставрированный орган зазвучит следующей осенью. В концерте примет участие и сам Юрий Зиссер.


 
 
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Его собирают в концертном зале "Верхний город" по инициативе бизнесмена, основателя TUT.by Юрия Зиссера.
 
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