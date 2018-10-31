В Минске зазвучит ещё один настоящий орган





Фото из аккаунта Юрия Зиссера в Фейсбуке





пишет Еврорадио. Зал "Верхний город" открылся в 2011 году в здании церкви Святого Духа. Через четыре года в минской музыкальной школе №2 для него нашёлся орган. В течение трёх лет волонтёры восстанавливают и перевозят сложный инструмент из школы в церковь,Еврорадио.





"Орган восстанавливается из обломков, которые много лет простояли в музыкальной школе, — рассказывает Еврорадио Юрий Зиссер. — Инструмент перевозят частями, теперь остались неустановленными несколько очень тяжёлых труб. Органный мастер один это не сделает, поэтому обратились за помощью к общественности. Можно было бы нанять грузчиков, но это благотворительный проект, поэтому решили сделать так".





В музыкальной школе на органе никто не играл: инструмент использовали как украшение для сцены. Но даже ненужный орган руководство школы не хотело отдавать.





"Почти год не могли договориться, — добавляет бизнесмен. — Зачем отдавать? Это была позиция старого директора школы. Потребовалась позиция управления культуры Мингорисполкома и личная позиция Шорца [председатель Мингорисполкома. — Еврорадио], который взял на себя ответственность за этот перенос".









По словам Зиссера, детали музыкального инструмента частично разворованы — надо заказывать новые. Планируется, что в зале "Верхнего города" отреставрированный орган зазвучит следующей осенью. В концерте примет участие и сам Юрий Зиссер.



