Топ-менеджер Белорусского ВТБ ушел в Российский Альфа-Банк

Он будет курировать операционно-кассовую работу и руководить операционными подразделениями Альфа-Банка.





Таким образом, менеджер усилит команду нового управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского.









Напомним, что Дмитрий Фролов работал в белорусском ВТБ в последние 10 лет, он отвечал за розничный бизнес и развитие сети. С 1996 по 2008 год Фролов работал в белорусском Приорбанке (группа Raiffeisenbank), где также занимался развитием розничного бизнеса банка и его операционной поддержкой.



