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Топ-менеджер Белорусского ВТБ ушел в Российский Альфа-Банк
Зампредправления белорусского ВТБ Дмитрий Фролов с 1 ноября занимает должность главного операционного директора российского Альфа-Банка, пишет
Он будет курировать операционно-кассовую работу и руководить операционными подразделениями Альфа-Банка.
Таким образом, менеджер усилит команду нового управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского.
Напомним, что Дмитрий Фролов работал в белорусском ВТБ в последние 10 лет, он отвечал за розничный бизнес и развитие сети. С 1996 по 2008 год Фролов работал в белорусском Приорбанке (группа Raiffeisenbank), где также занимался развитием розничного бизнеса банка и его операционной поддержкой.
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Зампредправления белорусского ВТБ Дмитрий Фролов с 1 ноября занимает должность главного операционного директора российского Альфа-Банка, пишет РБК.
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