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СТВ по-новому. Что изменится? Все фишки в одном материале
Виктория Ходосок, СТВ:
Хэштэг «ситиви биуай» уже на передовой интернет-активности в белорусской сети давно. Оперативное новостное реагирование, информативная чуткость картины дня, масса полезной информации.
Всё о новом сезоне на СТВ собрали в одном сюжете! Смотрите видео.
Мы по-прежнему будем он-лайн: на своём Youtube-канале, веб-ресурсе, во всех социальных сетях. Нам можно позвонить и написать в любое время. И мы обязательно решим вашу проблему, ответим на комментарий или поделимся интересно снятым видео в эфире. К новой перезагрузке обновили же и сайт телекомпании, где, между прочим, 70 тысяч просмотров в день. Один клик и вы узнаете о популярных проектах, любимых ведущих и проделанной работе всех корреспондентов СТВ.
Татьяна Бирук, заместитель директора дирекции интернет-вещания СТВ:
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