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Новости экономики за 01.11.2018
Какую прибавку получат пенсионеры, куда отправляются беспилотные БелАЗы и когда появятся автоматы по сбору пустых бутылок? Обзор деловых новостей в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости экономики за 01.11.2018
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Какую прибавку получат пенсионеры, куда отправляются беспилотные БелАЗы и когда появятся автоматы по сбору пустых бутылок? Обзор деловых новостей в программе...
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