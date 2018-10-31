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С 1 ноября в Беларуси изменился размер пенсий по возрасту. Объясняем, что это значит
Новости Беларуси. В связи с ростом средней заработной платы по стране выплаты увеличатся более чем на 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь трудовая пенсия составит примерно 390 рублей. Также в связи с ростом бюджета прожиточного минимума увеличены минимальные трудовые и социальные пенсии.
Елена Дронова, начальник управления организации пенсионного обеспечения:
В 2018 году это уже третий перерасчет. Ранее пенсионеры получили прибавки в 5 и 10 %.
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Новости Беларуси. В связи с ростом средней заработной платы по стране выплаты увеличатся более чем на 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь...
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