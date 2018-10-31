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С 1 ноября в Беларуси изменился размер пенсий по возрасту. Объясняем, что это значит

01.11.2018 20:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В связи с ростом средней заработной платы по стране выплаты увеличатся более чем на 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь трудовая пенсия составит примерно 390 рублей. Также в связи с ростом бюджета прожиточного минимума увеличены минимальные трудовые и социальные пенсии.

С 1 ноября в Беларуси изменился размер пенсий по возрасту. Объясняем, что это значит

Елена Дронова, начальник управления организации пенсионного обеспечения:
Размер увеличения у каждого пенсионера свой и зависит от индивидуальных параметров: продолжительности стажа работы, величины заработка до назначения пенсии, а также от начисляемых к пенсии надбавок, повышений и доплат.

В 2018 году это уже третий перерасчет. Ранее пенсионеры получили прибавки в 5 и 10 %.

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Новости Беларуси. В связи с ростом средней заработной платы по стране выплаты увеличатся более чем на 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь...
 
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