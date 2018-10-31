ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект указа о залоговой системе сбора тары проходит согласование

01.11.2018 20:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

На пустых бутылках, при желании, скоро можно будет не только сэкономить, но даже заработать. 1 ноября стало известно, что проект указа о создании и работе залоговой системы сбора тары уже готов и проходит процедуру согласования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о сборе металлических банок, стеклянных и ПЭТ-бутылок из-под напитков. Выпив содержимое, покупатель может выбросить использованную емкость в контейнер и потерять сумму залога или сдать в таромат, установленный в магазине, и вернуть ее.

Тароматы: что это такое и когда они появятся в Беларуси?

Таким образом, сумма залога не увеличивает расходы потребителя, но создает экономический стимул сдать тару для дальнейшей переработки. Планируется, что система будет запущена к 2020 году.

Больше новостей экономики за 1 ноября здесь.
Новости по теме

«Все области у нас относительно чистые». Как проходит мониторинг окружающей среды в Беларуси

Соорудил канал и слил воду из двух водоёмов. В Бобруйском районе завели уголовное дело на мужчину за нанесение вреда природе

Какова экологическая обстановка в окрестностях «Великого камня»? Рассказывает Кирилл Коротеев

Более 12 тысяч гектаров нарушенных лесных торфяников восстановят в Беларуси по проекту Wetlands

250 новых велопарковок и 700 сниженных бордюров: подведены итоги участия Минска в Европейской неделе мобильности

Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег

Мусор, подтопления и зловоние в центре Гродно. У реки Городничанка разрушаются берега, и канализационные стоки сливаются в воду

Как и зачем в Смолевичском районе играли в тетрис старыми телевизорами
‡агрузка...
Новости 24 часа

Новости экономики за 01.11.2018

С 1 ноября в Беларуси изменился размер пенсий по возрасту. Объясняем, что это значит

Проект указа о залоговой системе сбора тары проходит согласование

Два беспилотных самосвала БелАЗ отправляются в Хакассию

С 1 ноября на всех заправках будут продавать только зимнее дизтопливо

Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей

Президент Беларуси о Мюнхенской конференции: «Полезная конференция. Я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза»

Все новости
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пустых бутылках, при желании, скоро можно будет не только сэкономить, но даже заработать. 1 ноября стало известно, что проект указа о создании и работе залоговой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два беспилотных самосвала БелАЗ отправляются в Хакассию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика