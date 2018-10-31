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Проект указа о залоговой системе сбора тары проходит согласование
На пустых бутылках, при желании, скоро можно будет не только сэкономить, но даже заработать. 1 ноября стало известно, что проект указа о создании и работе залоговой системы сбора тары уже готов и проходит процедуру согласования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о сборе металлических банок, стеклянных и ПЭТ-бутылок из-под напитков. Выпив содержимое, покупатель может выбросить использованную емкость в контейнер и потерять сумму залога или сдать в таромат, установленный в магазине, и вернуть ее.
Таким образом, сумма залога не увеличивает расходы потребителя, но создает экономический стимул сдать тару для дальнейшей переработки. Планируется, что система будет запущена к 2020 году.
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На пустых бутылках, при желании, скоро можно будет не только сэкономить, но даже заработать. 1 ноября стало известно, что проект указа о создании и работе залоговой...
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