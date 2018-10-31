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Два беспилотных самосвала БелАЗ отправляются в Хакассию

01.11.2018 20:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На карьере в Хакассии они будут работать в связке с роботизированным экскаватором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины пока не могут быть встроены в обычный процесс. Для такой техники должна быть разработана соответствующая инфраструктура. Поэтому будет создан экспериментальный участок, чтобы оценить их эффективность.

Впервые беспилотный самосвал жодинцы представили три года назад. Сейчас к таким грузовикам, кроме России, проявляют интерес Чили и Перу. Эта техника особенно подходит для работы в местах, небезопасных для человека.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. На карьере в Хакассии они будут работать в связке с роботизированным экскаватором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машины пока не...
 
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