С 1 ноября на всех заправках будут продавать только зимнее дизтопливо

Новости Беларуси. С 1 ноября на всех автозаправочных станциях страны будет продаваться только зимнее дизельное топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арктическое дизтопливо: зачем нужно в Беларуси и где можно купить?

Его производство наши нефтеперерабатывающие заводы начали еще в середине октября, тогда же оно стало поступать на АЗС. И вот сегодня зимняя солярка должна полностью заменить летнюю.