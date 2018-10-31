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С 1 ноября на всех заправках будут продавать только зимнее дизтопливо

01.11.2018 20:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С 1 ноября на всех автозаправочных станциях страны будет продаваться только зимнее дизельное топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арктическое дизтопливо: зачем нужно в Беларуси и где можно купить?

Его производство наши нефтеперерабатывающие заводы начали еще в середине октября, тогда же оно стало поступать на АЗС. И вот сегодня зимняя солярка должна полностью заменить летнюю.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. С 1 ноября на всех автозаправочных станциях страны будет продаваться только зимнее дизельное топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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