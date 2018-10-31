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Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»
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1 ноября завершилось заседание Основной группы Мюнхенской конференции. Участники встречи высоко оценили предложения нашего Президента по сохранению мира на планете и, в частности, в восточных регионах Украины. Корреспондент Алена Сырова подробнее.
Вопросы безопасности, гонки вооружений, утраты доверия в политике в течение двух дней в режиме нон-стоп обсуждали президенты, главы правительств, политики и дипломаты из разных стран мира. К внушительной повестке вопросов войны и мира произвольно добавился еще один, но скорее приятный, – перспективность белорусской столицы как нейтральной площадки для переговоров.
Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ:
После встречи с Президентом нашей страны у участников Основной группы Мюнхенской конференции вопросов о твердости позиции Беларуси не осталось. Главная задача – сохранить мир, и наша страна готова делать все для этого. Конечно, речь идет прежде всего об урегулировании конфликта на востоке Украины.
Кроме того, чтобы противостоять современным вызовам и угрозам, официальный Минск предлагает организовать новую площадку для переговоров – «Хельсинки-2». Также Александр Лукашенко выступил с инициативой провести в Беларуси совместную конференцию ООН и ОБСЕ, посвященную этим вопросам. Безусловно, инновационные предложения, высказанные Президентом Беларуси, могут придать импульс переговорному процессу и наполнить его новой энергией.
В частности, такое мнение озвучил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, подводя итоги встречи Основной группы. Он также высказал заинтересованность в участии белорусского лидера в февральской сессии форума.
Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности:
В заключительный день форума обсуждали проблемы контроля над поставками вооружения и общую нестабильную ситуацию в мире, войны. Об этом 31 октября много говорил и белорусский лидер. Сегодня в кулуарах вторят.
Александр Михневич, посол Беларуси в Бельгии, постоянный представитель при ЕС и НАТО:
Но главным стимулом для всех без исключения должна быть идея сохранения мира. И в этом вопросе не может быть больших и маленьких игроков на политической арене.
Дамдин Цогтбаатар, министр иностранных дел Монголии:
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Эксклюзивный закрытый диалог – так называют встречи Основной группы конференции по безопасности. Именно они задают тон ежегодному форуму в Мюнхене. Следующий, к слову, пройдет в этом немецком городе с 15 по 17 февраля 2019. И то, какой будет повестка, во многом зависит от того, о чем договорились в Минске. Ведь, как известно, нет нерешаемых конфликтов – были бы волевые решения и время.
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Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»
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Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»
Новости Беларуси. Минск в центре большой политики: два дня в столице Беларуси решались вопросы глобальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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