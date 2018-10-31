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Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

01.11.2018 20:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск в центре большой политики: два дня в столице Беларуси решались вопросы глобальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

1 ноября завершилось заседание Основной группы Мюнхенской конференции. Участники встречи высоко оценили предложения нашего Президента по сохранению мира на планете и, в частности, в восточных регионах Украины. Корреспондент Алена Сырова подробнее.

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Вопросы безопасности, гонки вооружений, утраты доверия в политике в течение двух дней в режиме нон-стоп обсуждали президенты, главы правительств, политики и дипломаты из разных стран мира. К внушительной повестке вопросов войны и мира произвольно добавился еще один, но скорее приятный, – перспективность белорусской столицы как нейтральной площадки для переговоров.

Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ:
Мне кажется, что с учетом информационной повестки место проведения конференции выбрано неслучайно: вот этот диалог Восток-Запад, минский процесс – мы как раз говорили о контроле над оружием, над возможностью решения конфликтов.

Участники Мюнхенской конференции позитивно оценили предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в Украине

После встречи с Президентом нашей страны у участников Основной группы Мюнхенской конференции вопросов о твердости позиции Беларуси не осталось. Главная задача – сохранить мир, и наша страна готова делать все для этого. Конечно, речь идет прежде всего об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

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Кроме того, чтобы противостоять современным вызовам и угрозам, официальный Минск предлагает организовать новую площадку для переговоров – «Хельсинки-2». Также Александр Лукашенко выступил с инициативой провести в Беларуси совместную конференцию ООН и ОБСЕ, посвященную этим вопросам. Безусловно, инновационные предложения, высказанные Президентом Беларуси, могут придать импульс переговорному процессу и наполнить его новой энергией.

Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

В частности, такое мнение озвучил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, подводя итоги встречи Основной группы. Он также высказал заинтересованность в участии белорусского лидера в февральской сессии форума.

Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности:
Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси накануне на встрече с участниками конференции. Я надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко, включая миссию на востоке Украины, прислушается международное сообщество. Меня особенно поразила готовность Беларуси предоставить ресурсы для этой миссии.

В заключительный день форума обсуждали проблемы контроля над поставками вооружения и общую нестабильную ситуацию в мире, войны. Об этом 31 октября много говорил и белорусский лидер. Сегодня в кулуарах вторят.

Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

Александр Михневич, посол Беларуси в Бельгии, постоянный представитель при ЕС и НАТО:
Вот о чем самый главный месседж его: мы готовы предоставить площадку, но это должен быть уровень – Президент это повторил – тех, кто способен принять решение и взять на себя ответственность. И еще был очень важный месседж: проблему, которой мы все сегодня озабочены в Украине, мы ни в коем случае не должны передать нашим детям.

Но главным стимулом для всех без исключения должна быть идея сохранения мира. И в этом вопросе не может быть больших и маленьких игроков на политической арене.

Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

Дамдин Цогтбаатар, министр иностранных дел Монголии:
Архитектура международной безопасности – это дело не только больших держав, но и географически маленьких государств. К их мнению стоит прислушиваться, они тоже имеют свои интересы. И возможность дискуссии намного важнее, чем возможные расхождения во мнениях среди разных регионов и стран.

Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Предложения белорусской стороны о необходимости совершенствования, скажем так, существующей архитектуры безопасности через укрепление масштабного диалога, оно было правильно. Мы намерены и дальше продолжать усилия относительно того, как организовать этот диалог, который способствовал бы укреплению большего понимания здесь, в европейском регионе, и большей стабильности.

Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

Эксклюзивный закрытый диалог – так называют встречи Основной группы конференции по безопасности. Именно они задают тон ежегодному форуму в Мюнхене. Следующий, к слову, пройдет в этом немецком городе с 15 по 17 февраля 2019. И то, какой будет повестка, во многом зависит от того, о чем договорились в Минске. Ведь, как известно, нет нерешаемых конфликтов – были бы волевые решения и время.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск в центре большой политики: два дня в столице Беларуси решались вопросы глобальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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