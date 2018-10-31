Как полицейские насилуют полицейских: 5 случаев, о которых стало известно

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изнасилованием 23-летней девушки-дознавателя

Посвящение новобранцев





Фото © Соцсети

Кто ходит в гости по вечерам...

Изнасиловали вшестером

Фото © Соцсети

"Светлана пояснила, что после того, как её изнасиловал Ш., она потеряла сознание. Но когда пришла в себя, поняла, что её продолжают насиловать. Несмотря на попытки сопротивления, издевательства продолжались".

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День милиции

Лайф вспомнил ещё четыре случая, когда стражи правопорядка нападали на своих коллег.Два с половиной года назад сотрудники полиции Торонто напали на свою коллегу во время вечеринки "Ночь, когда новобранцы платят". По традиции в тот день новые сотрудники проставлялись перед коллективом. Однако одна из девушек перебрала с алкоголем и решила вернуться в гостиничный номер после того, как её начало тошнить. Трое мужчин решили проводить коллегу и, воспользовавшись её состоянием, изнасиловали. Следствие длится до сих пор.В мае 2016 года стало известно об изнасиловании сотрудницы полиции в Булавайо, Зимбабве. Деннис М. пришёл в гости к своей коллеге под предлогом, что у него есть идея для совместного бизнеса. Наивная девушка впустила мужчину внутрь дома, где он настойчиво начал к ней приставать. Жертва попросила его уйти, но Деннис отказался, сказав, что не доберётся до дома в такое позднее время, а после совершил изнасилование. Пострадавшая лишь умоляла его надеть презерватив.В августе 2015 года в одном из отделов полиции Новотроицка сотрудники устроили корпоратив по случаю получения очередного звания одним из коллег. В их компании находилась Светлана З., работающая участковым полиции. Мужчины сковали её наручниками, а затем по очереди изнасиловали, несмотря на то что женщина потеряла сознание. В мае 2016 года шестеро полицейских были уволены из отдела, а один из обвиняемых получил 3,5 года колонии.Преступления были совершены в ночь с 10 на 11 ноября 2004 года в Тюменской области, когда стражи правопорядка праздновали День милиции. Майор предложил двум девушкам, которые работали вместе с ним, продолжить банкет у себя в кабинете. Коллеги согласились. Когда одна из девушек захотела домой, Дмитрий К. посадил её в свою машину и по пути изнасиловал.В кабинете в это время оставалась вторая сотрудница милиции. Мужчина, вернувшись, изнасиловал и её. Через некоторое время он решил повторить надругательство. На этот раз насильник, чтобы подавить сопротивление, сильно избил девушку. Однако жертве удалось вырваться, она попыталась убежать. Милиционер догнал девушку на улице. Он силой посадил её в автомобиль и сказал, что отвезёт домой. В безлюдном месте машина остановилась, после чего девушка была изнасилована в очередной раз. В итоге майора приговорили к шести годам.