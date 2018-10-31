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В Минтруда намерены во всех регионах провести семинары по отдельным вопросам реализации декрета о содействии занятости населения. В обсуждении планируют задействовать представителей местных органов власти, советов депутатов, служб занятости, постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости.Министр труда и соцзащитысегодня проводит семинар в Гомельской области, а ее первый заместитель Андрей Лобович 25 октября ездил в Брестскую область.отмечают в Минтруда.При этом власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.— рассказала ранее председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома