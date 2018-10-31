Равков: План обороны Беларуси будет скорректирован в 2019 году



Андрей Равков. Фото: БЕЛТА

БЕЛТА

- отметилКроме того, в следующем году Вооруженные Силы будут выполнять важные государственные задачи. Среди них подготовка и проведение мероприятий, связанных с 75-летием освобождения Беларуси, обеспечение охраны воздушного пространства на время проведения II Европейских игр. Внимание будет уделяться участию в Армейских международных играх. Белорусские военные планируют заявиться в 19 конкурсов и превзойти результат нынешнего года (10 призовых мест 16 конкурсов). В очередном учебном году запланировано немало мероприятий в рамках ОДКБ, которые будут проводиться и на территории Беларуси, и за ее пределами. Одним из главных мероприятий станет совместное оперативное учение "Щит Союза-2019", которое пройдет на территории России.Неизменно в приоритете, подчеркнул министр, остаются вопросы сохранения жизни и здоровья военнослужащих, поддержания воинской дисциплины в коллективах. Андрей Равков также подвел итоги учебного года, назвав его насыщенным и продуктивным. Особенно в плане повышения боевого потенциала, подготовки войск, технического переоснащения. В течение года проведено около 80 мероприятий оперативной и более 1 тыс. - боевой подготовки. Кроме того, дважды войска подвергались внезапным проверкам.По словам министра, результаты их показали, что Вооруженные Силы готовы и способны выполнять возложенные на них задачи. Войска в этом году получили более 50 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Продолжают поступать легкобронированные автомобили, модернизированные бронетранспортеры, радиоэлектронная техника различного назначения. Весь комплекс мероприятий в плане перевооружения, который заложен в плане строительства и развития ВС, выполнен. Подытожил учебный год оперативный сбор командного состава Вооруженных сил. В Лидском районе сегодня прошел практический этап сбора. Его участники ознакомились с особенностями подготовки и форсирования водной преграды силами механизированной бригады.В таком объеме занятие проводилось впервые. В нем было задействовано около 1 тыс. личного состава и свыше 200 единиц военной и специальной техники. Более 200 единиц техники задействовано в практическом занятии ВС по форсированию Немана Практический этап оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси, проводящийся в конце каждого учебного года, прошел в трех десятках километров от Лиды.Теоретический этап оперативного сбора командного состава пройдет 2 ноября на базе Военной академии. Сбор завершится чествованием командиров соединений и воинских частей, добившихся лучших результатом по итогам учебного года.