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США решили ввести дополнительные санкции против Венесуэлы и Кубы

01.11.2018 20:42 — Разное | Интерфакс  
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Администрация США вводит новые санкции против властей Венесуэлы и Кубы, сообщают западные СМИ со ссылкой на советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.

В ходе выступления в Майами он пояснил, что, согласно подписанному президентом США Дональдом Трапом указу, санкции коснутся "незаконных транзакций" Венесуэлы, связанных с золотом. Гражданам США будет запрещено торговать золотом, экспортируемым Венесуэлой.

При этом, отвечая на вопросы ведущего, Дж.Болтон отметил, что, по его мнению "в дальнейшем будет введено еще больше санкций (против Венесуэлы)".

Кроме того, говоря о санкциях США против Никарагуа, он подчеркнул, что "как мне кажется, они почувствуют вес (новых санкций - ИФ) в самом недалеком будущем".

Кроме того, США расширят санкционный список компаний, связанных с армией и разведслужбами Кубы. Речь, по словам Дж.Болтона, пойдет о более чем двух десятках компаний. По словам советника президента, перечень компаний будет определен в ближайшие дни.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что Дж.Болтон выступал во Флориде в преддверии намеченных на 6 ноября промежуточных выборов в США. В сообщении отмечается, что объявление о санкциях, вероятно, может понравиться проживающим в этом штате многочисленным кубинским эмигрантам и подтолкнуть их к тому, чтобы проголосовать за республиканцев.

 
 
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Администрация США вводит новые санкции против властей Венесуэлы и Кубы, сообщают западные СМИ со ссылкой на советника американского президента по...
 
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