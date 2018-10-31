﻿ Меркель: Европа на основе общих ценностей и через 20 лет останется центром демократии и свободы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меркель: Европа на основе общих ценностей и через 20 лет останется центром демократии и свободы

01.11.2018 20:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что придерживаясь общих ценностей Европа в 20-летней перспективе останется центром демократии и свободы.

"Я уверена, что на основе общих ценностей через 10-20 лет Европа останется политико-экономическим полюсом, центром демократии, свободы в многополярном мире", - сказала она на встрече с украинскими студентами в четверг в Киеве, которую транслировал и переводил телеканал "Прямой".

Канцлер Германии констатировала, что ЕС стоит перед большими вызовами. "Впервые мы должны будем управлять процессами, когда наш один член покинет нас - Великобритания. Нам необходимо укрепить наши границы, как на море и на суше. Евросоюз не должен оставаться бюрократичным, нам необходимо концентрировать внимание на экономических процессах… Важно, чтобы ЕС реагировал совместно относительно России", - отметила А.Меркель.

Кроме того, следует продолжать эффективную борьбу с контрабандистами.

Также, по ее словам, Европа не должна отставать в развитии инновационной сферы, где демонстрирует продвижение Китай.

"Что касается искусственного интеллекта, цифрового производства - это те области, в которых Китай довольно быстро продвигается вперед… Если мы не останемся изобретательными, инновационными, если не будем бороться за наши ценности, то мы просто отстанем, и это большой вызов, чтобы мы оставались экономически сильными и проявляли высокую меру образования и науки", - резюмировала А.Меркель.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что придерживаясь общих ценностей Европа в 20-летней перспективе останется центром демократии и свободы. "Я уверена, что на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк - про инфляцию, зарплаты и рост девальвационных ожиданий из-за курса российского рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика