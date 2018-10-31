Меркель: Европа на основе общих ценностей и через 20 лет останется центром демократии и свободы

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что придерживаясь общих ценностей Европа в 20-летней перспективе останется центром демократии и свободы.

"Я уверена, что на основе общих ценностей через 10-20 лет Европа останется политико-экономическим полюсом, центром демократии, свободы в многополярном мире", - сказала она на встрече с украинскими студентами в четверг в Киеве, которую транслировал и переводил телеканал "Прямой".

Канцлер Германии констатировала, что ЕС стоит перед большими вызовами. "Впервые мы должны будем управлять процессами, когда наш один член покинет нас - Великобритания. Нам необходимо укрепить наши границы, как на море и на суше. Евросоюз не должен оставаться бюрократичным, нам необходимо концентрировать внимание на экономических процессах… Важно, чтобы ЕС реагировал совместно относительно России", - отметила А.Меркель.

Кроме того, следует продолжать эффективную борьбу с контрабандистами.

Также, по ее словам, Европа не должна отставать в развитии инновационной сферы, где демонстрирует продвижение Китай.

"Что касается искусственного интеллекта, цифрового производства - это те области, в которых Китай довольно быстро продвигается вперед… Если мы не останемся изобретательными, инновационными, если не будем бороться за наши ценности, то мы просто отстанем, и это большой вызов, чтобы мы оставались экономически сильными и проявляли высокую меру образования и науки", - резюмировала А.Меркель.