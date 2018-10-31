Минск поборется за право принять Еврокубок-2021 с Хельсинки, Белфастом и Харьковом

Официальный сайт УЕФА опубликовал претендентов на право принять футбольный Суперкубок 2021 года.

Помимо Беларуси (стадион "Динамо", Минск), принять самый престижный клубный футбольный матч континента хотят Финляндия ("Олимпийский", Хельсинки), Северная Ирландия ("Виндзор Парк", Белфаст) и Украина ("Металлист", Харьков).

Претенденты на Суперкубок составляют окончательные заявки, которые представят в УЕФА в феврале будущего года. А окончательное решение о том, где состоится Суперкубок, будет принято спустя несколько месяцев после этого.