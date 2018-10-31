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В Польше осудили белорусского дальнобойщика, который насмерть сбил двух дерущихся на трассе водителей
01.11.2018 21:48 — Разное | Виртуальный Брест
В польском городе Зембрув прошел суд над белорусским дальнобойщиком, который
Фото: Jarosław Sołomacha, dziennikpolski24.pl
Напомним,
Два водителя не поделили дорогу, произошло незначительное столкновение автомобилей. После этого они остановились на скоростной трассе и стали драться. Когда мужчины оказались на проезжей части дороги, их сбила фура, которой управлял гражданин Беларуси. От полученных травм 29-летний житель Кракова и 40-летний житель города Замбрув умерли на месте происшествия.
По факту аварии долго проводилось расследование. По словам следователей, водитель фуры не нарушал
Как рассказывали AUTO.TUT.BY в прокуратуре города Зембрув, летом этого года дело было отправлено на рассмотрение в суд. Обвинители просили наказать белорусского водителя годом лишения свободы и штрафом в размере 3,6 тыс. злотых (около 2 тыс. белорусских рублей). Однако родственники погибших с таким наказанием не согласились — и дело вернулось на доработку в прокуратуру. В сентябре его снова отправили в суд.
В этот раз судья вынес
Водитель согласился с обвинением, полностью признал свою вину, но во время судебного слушания подчеркнул, что в любом случае не смог бы избежать этой аварии.
Кстати, AUTO.TUT.BY
Со слов сотрудника фирмы, белорус ехал по скоростной трассе за другим автомобилем, когда тот резко вывернул влево, видимо, из-за того, что заметил препятствие на дороге в виде двух дерущихся людей. Водитель фуры просто не имел возможности среагировать и сбил этих мужчин.
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В Польше осудили белорусского дальнобойщика, который насмерть сбил двух дерущихся на трассе водителей
В польском городе Зембрув прошел суд над белорусским дальнобойщиком, который насмерть сбил на скоростной трассе S8 двух польских водителей, которые дрались на...
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