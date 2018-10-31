﻿ "Требуют неотложных работ". Минтранс рассказал, какие мосты в Беларуси скоро ждет реконструкция. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Требуют неотложных работ". Минтранс рассказал, какие мосты в Беларуси скоро ждет реконструкция

01.11.2018 21:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Недавно Минтранс сообщал, что в Беларуси 32 мостовых сооружения требуют неотложных работ по реконструкции. Безопасность этих сооружений белорусы активно обсуждают после того, как в Житковичском районе треснул и провис автомобильный мост через Припять, а потом просел путепровод МКАД в столичной Лошице.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60270.php

"Требуют неотложных работ". Минтранс рассказал, какие мосты в Беларуси скоро ждет реконструкция

В Минтрансе AUTO.TUT.BY рассказали, какие именно мосты будут реконструированы в ближайшие пять лет. Все их можно найти на нашей карте.

По словам главы транспортного ведомства Анатолия Сивака, все мосты отремонтируют и заменят пролетные строения. Сделано это будет в течение 5 лет.

Больше всего мостовых сооружений — семь — отремонтируют в Гомельской области. По шесть мостов и путепроводов — в Витебской и Брестской областях, по пять — в Минской и Могилевской. Всего три моста подлежат реконструкции в Гродненской области.

Во сколько обойдется реконструкция этих объектов — говорить рано. В настоящее время проходит предпроектная стадия обоснования инвестиций, по результатам которой будут определены виды ремонтных работ и их стоимость.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно Минтранс сообщал, что в Беларуси 32 мостовых сооружения требуют неотложных работ по реконструкции. Безопасность этих сооружений белорусы активно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наследный саудовский принц называл убитого в консульстве журналиста опасным исламистом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика