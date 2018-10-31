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"Требуют неотложных работ". Минтранс рассказал, какие мосты в Беларуси скоро ждет реконструкция
01.11.2018 21:48 — Разное | Виртуальный Брест
Недавно Минтранс
В Минтрансе AUTO.TUT.BY рассказали, какие именно мосты будут реконструированы в ближайшие пять лет. Все их можно найти на нашей карте.
По словам главы транспортного ведомства Анатолия Сивака, все мосты отремонтируют и заменят пролетные строения. Сделано это будет в течение 5 лет.
Больше всего мостовых сооружений — семь — отремонтируют в Гомельской области. По шесть мостов и путепроводов — в Витебской и Брестской областях, по пять — в Минской и Могилевской. Всего три моста подлежат реконструкции в Гродненской области.
Во сколько обойдется реконструкция этих объектов — говорить рано. В настоящее время проходит предпроектная стадия обоснования инвестиций, по результатам которой будут определены виды ремонтных работ и их стоимость.
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