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Один погиб, трое в реанимации. Ночью в Речицком районе Peugeot разорвало после наезда на дерево

01.11.2018 21:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Речицком районе ночью произошло ДТП. Один человек погиб, трое — в реанимации, сообщает dneprovec.by.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60269.php

Один погиб, трое в реанимации. Ночью в Речицком районе Peugeot разорвало после наезда на дерево

Трагедия произошла 1 ноября примерно в 1.20 недалеко от деревни Гончаровка Речицкого района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60269.php

Один погиб, трое в реанимации. Ночью в Речицком районе Peugeot разорвало после наезда на дерево

На месте ДТП работают следователи. По предварительным данным, 30-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет, и Peugeot столкнулся с деревом. Мужчина погиб.

Находящиеся в момент аварии в салоне пассажиры — две девушки и парень — доставлены в реанимацию.

 
 
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В Речицком районе ночью произошло ДТП. Один человек погиб, трое — в реанимации, сообщает dneprovec.by. Трагедия произошла 1 ноября примерно в 1.20 недалеко от деревни...
 
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