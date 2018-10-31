Один погиб, трое в реанимации. Ночью в Речицком районе Peugeot разорвало после наезда на дерево

В Речицком районе ночью произошло ДТП. Один человек погиб, трое — в реанимации, сообщает dneprovec.by.



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Трагедия произошла 1 ноября примерно в 1.20 недалеко от деревни Гончаровка Речицкого района.



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На месте ДТП работают следователи. По предварительным данным, 30-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет, и Peugeot столкнулся с деревом. Мужчина погиб.

Находящиеся в момент аварии в салоне пассажиры — две девушки и парень — доставлены в реанимацию.