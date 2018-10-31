Появится ли на улице К.Маркса в Бресте велодорожка?

Как стало известно порталу Виртуальный Брест, несмотря на то, что велодорожку на К.Маркса даже наметили (фото), она может и не появиться.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60267.php

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А было бы здорово - с одной стороны по 17 Сентября в сторону Московской, с другой - по К.Маркса проехаться на велосипеде без необходимости "прыгать" по тротуарам, которые хоть и занижены, однако частенько заняты пешеходами.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60267.php

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Будем следить за ситуацией и информировать читателей и постараемся узнать, что мешает на этот раз.