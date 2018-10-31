|
Появится ли на улице К.Маркса в Бресте велодорожка?
01.11.2018 21:48 — Разное | Виртуальный Брест
Как стало известно порталу Виртуальный Брест, несмотря на то, что велодорожку на К.Маркса даже наметили (фото), она может и не появиться.
А было бы здорово - с одной стороны по 17 Сентября в сторону Московской, с другой - по К.Маркса проехаться на велосипеде без необходимости "прыгать" по тротуарам, которые хоть и занижены, однако частенько заняты пешеходами.
Будем следить за ситуацией и информировать читателей и постараемся узнать, что мешает на этот раз.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by