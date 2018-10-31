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Появится ли на улице К.Маркса в Бресте велодорожка?

01.11.2018 21:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как стало известно порталу Виртуальный Брест, несмотря на то, что велодорожку на К.Маркса даже наметили (фото), она может и не появиться.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60267.php

Появится ли на улице К.Маркса в Бресте велодорожка?

А было бы здорово - с одной стороны по 17 Сентября в сторону Московской, с другой - по К.Маркса проехаться на велосипеде без необходимости "прыгать" по тротуарам, которые хоть и занижены, однако частенько заняты пешеходами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60267.php

Появится ли на улице К.Маркса в Бресте велодорожка?

Будем следить за ситуацией и информировать читателей и постараемся узнать, что мешает на этот раз.

 
Теги: Брест
 
 
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Как стало известно порталу Виртуальный Брест, несмотря на то, что велодорожку на К.Маркса даже наметили (фото), она может и не появиться. А было бы здорово - с одной...
 
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