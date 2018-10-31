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На границе КНДР и Южной Кореи созданы мирные зоны
Новости мира. Прекращены все враждебные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Меры по снижению военной напряженности были предприняты в рамках исполнения двустороннего военного соглашения, подписанного во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне. Документ был заверен министрами обороны в присутствии глав двух государств.
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Новости мира. Прекращены все враждебные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Меры по снижению военной напряженности были предприняты в рамках...
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