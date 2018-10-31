На границе КНДР и Южной Кореи созданы мирные зоны

Новости мира. Прекращены все враждебные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Меры по снижению военной напряженности были предприняты в рамках исполнения двустороннего военного соглашения, подписанного во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне. Документ был заверен министрами обороны в присутствии глав двух государств.