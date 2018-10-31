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Новости экономики за 01.11.2018

01.11.2018 20:45 — Разное | СТВ  
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Какую прибавку получат пенсионеры, куда отправляются беспилотные БелАЗы и когда появятся автоматы по сбору пустых бутылок? Обзор деловых новостей в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Теги: Новости
 
 
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Какую прибавку получат пенсионеры, куда отправляются беспилотные БелАЗы и когда появятся автоматы по сбору пустых бутылок? Обзор деловых новостей в программе...
 
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