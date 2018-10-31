Андреева сделала странное заявление в лесу



Екатерина Андреева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

было дано ответственное задание - установить фотоловушку. Представителям Фонда дикой природы было жизненно необходимо заснять выпущенных недавно в горах переднеазиатских леопардов. Конечно же, никто не мог справиться с этим делом лучше Андреевой.Отчет об операции журналистка вела немного необычно.- подписала видео телеведущая (здесь и далее орфография оригинала – Прим. ред). Андреева отметила, что эти строки надо петь на мотив "Песни про зайцев", известной по фильму "Бриллиантовая рука".Далее журналистка перешла к припеву.написала Екатерина. Она объяснила, что должна была примотать крепко-накрепко устройство дереву.И заетя увенчалась успехом.- написала телеведущая.Как писали, 29 октября, зрители программы "Время" Европейской части страны впервые за несколько недель увидели в эфире Екатерину Андрееву. Тогда как ранее сообщалось, что теперь по будням она будет работать на Сибирь и Дальний Восток.Первый канал получал немало нареканий от зрителей, которым не нравится манера Андреевой и ее речевые ошибки. В итоге кресло в студии главной информационной программы страны занял непосредственный начальник Екатерины –. После чего рейтинги у передачи резко выросли.