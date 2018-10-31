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Выяснилась личность отца-гвардейца изнасилованной полицейскими девушки
Фото из социальных сетей
Об этом сообщает радио
Ранее СМИ сообщали, что пострадавшая окончила уфимский юридический институт МВД России. Отмечалось, что девушка выбрала работу в полиции, решив пойти по стопам отца, который является одним из самых высокопоставленных силовиков в регионе.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 октября – дознователь подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району.
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Отец девушки-дознавателя – замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан.
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