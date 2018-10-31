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Токаев: Речь Лукашенко на Мюнхенской конференции – щедрая на серьезные сигналы
01.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске встречу с председателем Сената парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстанский политик отметил
«Оно было откровенным, деловым и, можно сказать, щедрым на очень серьезные сигналы в адрес международного и европейского сообщества. Полагаю, что ваша речь будет долгое время сохраняться в анналах Мюнхенской конференции, все же это очень авторитетный форум», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
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«Очень много вопросов – и реформирования этой организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время. В Астане, как всегда, мы будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки», – сказал он.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в ходе визита в Минск провел переговоры с белорусским коллегой – председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Стороны подписали протокол о создании подкомиссии в инновационной сфере.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь и Казахстан связывают добрые отношения. В этом году товарооборот вырос более чем на 40% – до 610 миллионов долларов. Но президент уверен, что это не предел. Сейчас Минск и Астана планируют создать крупное совместное предприятие по выпуску комбайнов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске встречу с председателем Сената парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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