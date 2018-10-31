Токаев: Речь Лукашенко на Мюнхенской конференции – щедрая на серьезные сигналы

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске встречу с председателем Сената парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстанский политик отметил выступление белорусского президента на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которое, по словам гостя, оценили все участники

«Оно было откровенным, деловым и, можно сказать, щедрым на очень серьезные сигналы в адрес международного и европейского сообщества. Полагаю, что ваша речь будет долгое время сохраняться в анналах Мюнхенской конференции, все же это очень авторитетный форум», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также политики обсудили предстоящий саммит ОДКБ , который пройдет в Астане через неделю. Международная обстановка будет главной темой мероприятия, заявил Александр Лукашенко.

«Очень много вопросов – и реформирования этой организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время. В Астане, как всегда, мы будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки», – сказал он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в ходе визита в Минск провел переговоры с белорусским коллегой – председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Стороны подписали протокол о создании подкомиссии в инновационной сфере.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь и Казахстан связывают добрые отношения. В этом году товарооборот вырос более чем на 40% – до 610 миллионов долларов. Но президент уверен, что это не предел. Сейчас Минск и Астана планируют создать крупное совместное предприятие по выпуску комбайнов.