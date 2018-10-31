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В Минске начали устанавливать первые новогодние ёлки
Новости Беларуси. Уручье в предвкушении Нового года. На улице Руссиянова уже начали устанавливать елку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пока здесь появился только каркас высотой в 16 метров. Такие ранние приготовления к Новому году явление не удивительное: всего в Минске планируют разместить 28 елок, а это требует немало времени.
Впрочем, до 15 декабря город будет полностью готов к празднику. Сегодня подобные каркасы есть уже возле дворца культуры на Маяковского, в парке Горького и возле кинотеатра «Салют».
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Новости Беларуси. Уручье в предвкушении Нового года. На улице Руссиянова уже начали устанавливать елку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пока...
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