В Минске начали устанавливать первые новогодние ёлки

Новости Беларуси. Уручье в предвкушении Нового года. На улице Руссиянова уже начали устанавливать елку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пока здесь появился только каркас высотой в 16 метров. Такие ранние приготовления к Новому году явление не удивительное: всего в Минске планируют разместить 28 елок, а это требует немало времени.





Впрочем, до 15 декабря город будет полностью готов к празднику. Сегодня подобные каркасы есть уже возле дворца культуры на Маяковского, в парке Горького и возле кинотеатра «Салют».