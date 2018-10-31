Трамп предложил Хизер Нойерт стать постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп предложил официальному представителю Госдепа США Хизер Нойерт стать постоянным представителем США при ООН, сообщает в четверг телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.

Телеканал отмечает, что пока неизвестно, приняла ли Х.Нойерт предложение Д.Трампа.

По данным телеканала, Х.Нойерт в понедельник встречалась с Д.Трампом в Овальном кабинете. Помимо Х.Нойерт возможными кандидатами на должность постпреда называли и других должностных лиц, в частности, посла США во Франции Джейми Маккорт.

Телеканал CNN, в свою очередь, не сообщает о том, что Д.Трамп предложил Х.Нойерт новую работу, но при этом констатирует, что она стала наиболее вероятным выбором Д.Трампа для должности постпреда. "Он может предложить ей должность уже на этой неделе", - отмечает телеканал.

В Белом доме ситуацию не прокомментировали.

Х.Нойерт традиционно сама проводит брифинги в Госдепе. Однако на этой неделе они проходят без видеотрансляции, а ведет их заместитель представителя Госдепартамента Роберт Палладино.

Ранее о возможном назначении Х.Нойерт на должность сообщали и другие американские СМИ.

В октябре Никки Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Д.Трамп пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Н.Хейли.

Х.Нойерт стала пресс-секретарем Госдепа в апреле 2017 года. Она работала при двух госсекретарях: Рексе Тиллерсоне и сменившем его Майке Помпео. Прежде Х.Нойерт была журналистом телеканала Fox News.