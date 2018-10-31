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Наследный саудовский принц называл убитого в консульстве журналиста опасным исламистом

01.11.2018 21:47 — Разное | Интерфакс  
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в телефонном разговоре с советниками президента США Дональда Трампа заявлял, что убитый журналист Джамаль Хашкаджи был "опасным исламистом", сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.

По их данным, подобный телефонный разговор между М.бен Салманом Аль Саудом и советниками американского лидера Джаредом Кушнером и Джоном Болтоном состоялся еще до того момента, как Саудовская Аравия официально признала, что журналист был убит.

Саудовский наследный принц тогда рассказал Дж.Кушнеру и Дж.Болтону, что Дж.Хашкаджи состоял в группировке "Братья мусульмане" (террористическая организация, запрещена в РФ). Он также тогда призвал советников президента не допустить прекращения сотрудничества между США и Саудовской Аравии.

По данным газеты, лидеры ряда стран Ближнего Востока в последние дни связывались с администрацией США, чтобы выразить поддержку наследному принцу в рамках проходящих разбирательств. Речь идет о президенте Египта Абделе Фаттахе ас-Сиси и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. По словам источников, знакомых с ходом телефонных разговоров, А.Фаттах ас-Сиси и Б.Нетаньяху во время бесед с представителями американской администрации отмечали, что Саудовская Аравия является важным стратегическим партнером в регионе.

Издание отмечает, что подобные высказывания со стороны принца в частной беседе противоречат позиции саудовского правительства, которое заявляло, что смерть журналиста - это "ужасная ошибка" и "ужасная трагедия".

Сам наследный принц на прошлой неделе заявил, что "инцидент, который произошел, стал болезненным для всех жителей Саудовской Аравии".

Саудовский посол в США Халид бен Салман со своей стороны даже называл Дж.Хашкаджи "другом", который "посветил большую часть своей жизни служению своей стране".

Между тем, родственники журналиста отвергли информацию о том, что Дж.Хашкаджи якобы был членом исламистской группировки.

"Джамаль Хашкаджи не был членом группировки "Братья мусульмане" (запрещена в РФ - ИФ). В течение последних лет он неоднократно опровергал подобные утверждения", - рассказали родственники журналиста изданию "Вашингтон пост".

Журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что Дж.Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было преднамеренным.

 
 
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в телефонном разговоре с советниками президента США Дональда Трампа заявлял, что убитый журналист...
 
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