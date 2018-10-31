|
Конкурс баянистов и аккордеонистов соберет в Речице участников из семи стран
01.11.2018 — Разное | Петрыкаускiя навiны
1 ноября, Гомель /Корр. — БЕЛТА/. II Международный конкурс баянистов и аккордеонистов «AccoPremium-2018» пройдет в Речицкой детской школе искусств Гомельской области 1-4 ноября, рассказал корреспонденту БЕЛТА лауреат специальной премии Президента Беларуси, баянист, солист Гомельской областной филармонии, художественный руководитель и организатор конкурса Трофим Антипов.
Более 250 музыкантов из Латвии, Литвы, Сербии, Узбекистана, России, Украины и Беларуси продемонстрируют свое мастерство. Формат конкурса близок к «Кубку мира» — ежегодному соревнованию исполнителей на баяне и аккордеоне, которое проводит Международная конфедерация аккордеонистов. «Такого узкоспециализированного конкурса, как „AccoPremium“ в Беларуси еще не было», — рассказал организатор.
Конкурсная программа предусматривает более 10 номинаций в детской (от семи лет) и взрослой группах. Прослушивание пройдет одновременно в двух залах. Жюри будут представлены как сольные номера, так и ансамбли, включая секстеты. Критерии оценки, как на «Кубке мира».
Конкурсанты исполнят композиции на гармони, аккордеоне, бандонеоне (аргентинский вид гармоники), цифровом аккордеоне, баяне и др.
Абсолютный чемпион творческого состязания получит Гран-при, в каждой номинации будут определены призовые места.
Во время всех конкурсных дней в школе искусств пройдут концерты с участием заслуженных гостей и жюри, также будет открыта выставка баянов, гармоней и аккордеонов ведущих мировых производителей.
Конкурс проходит при поддержке Речицкого райисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 ноября, Гомель /Корр. — БЕЛТА/. II Международный конкурс баянистов и аккордеонистов «AccoPremium-2018» пройдет в Речицкой детской школе искусств Гомельской области 1-4...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)