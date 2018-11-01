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Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли "Висле" в групповой стадии Еврокубка

01.11.2018 23:10 — Разное | Tut.by  
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Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» потерпели домашнее поражение от польской «Вислы» во 2-м туре групповой стадии женского Еврокубка.


Фото: bc-tsmoki.by

«Цмокi-Мiнск» — «Висла» — 56:61 (20:17, 6:12, 11:16, 19:16).

Минчанки выиграли первую четверть поединка, однако затем 25-кратные чемпионки Польши перехватили лидерство. Перед заключительным периодом перевес гостий составлял 8 баллов. До финальной сирены хозяйкам удалось сократить отставание до 5 очков.

Результативные баллы в составе минчанок набирали Алла Муравская (12 очков), Виктория Гаспер (11), Дэниэлле Маккрэй (10), Рэйчел Териот (9), Ленка Бартакова (8), Евгения Степанова (4), Анна Лаппо (2).

В другом матче игрового дня российская «Инвента» в Курске с разницей всего в 1 балл взяла верх над турецким «Бешикташем» — 68:67 (19:19, 17:13, 17:26, 15:9).

Положение в группе «С»:

1. «Висла» (Польша) — 4 очка (2 матча)

2. «Цмокi-Мiнск» (Беларусь) — 3 (2)

3. «Инвента» (Россия) — 3 (2)

4. «Бешикташ» (Турция) — 2 (2).

Следующий матч баскетболистки «Цмокi-Мiнск» проведут 8 ноября в Курске против «Инвенты».

 
 
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Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" потерпели домашнее поражение от польской "Вислы" во 2-м туре групповой стадии женского Еврокубка.
 
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