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Бывший заместитель гендиректора БАТЭ предположил, кто заменит Капского во главе клуба

01.11.2018 22:17 — Разное | Tut.by  
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Заместитель гендиректора ФК БАТЭ в середине «нулевых» Владимир Алейников, уже разменявший восьмой десяток, был одним из тех, с кем Анатолий Капский возрождал клуб в девяностых. В беседе с корреспондентом «Прессбола» Владимиром Пирогом он предположил, кто станет главой клуба.


Анатолий Капский. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Кто заменит Капского в роли главы клуба?

— Вспоминая последнюю беседу с Толей за три дня до его смерти, предполагаю, что это будет сын Андрей. А тогда, старый дурак, вообще не понял, что на него нашло? Сорок минут по телефону — никогда так долго не говорили. Пять-десять, а иногда и минуты хватало — если поругаться. И главное, ни слова о футболе! Ни поеду ли я на «Челси», ни что-то касающееся команды, которая улетела в Венгрию к «Видику»… Семьи, дети, внуки — и ни разу про свое здоровье.

Хотя я ведь и сам никогда не жаловался: все лето 2014 года пролежал в больнице — операцию делал академик Островский, за что ему огромная благодарность. Так вот 27 августа меня прооперировали, а накануне вечером Капский появился в больнице вместе с Андреем, у которого через два дня свадьба. Это ж готовиться надо, но и сына потащил: пошли, подбодрим Деда — «для поддержки штанов»!

— Капский был очень состоятельным человеком?

— Я всегда говорил и буду говорить: уникальность Толи в том, что, не будучи ни Гинером, ни Филатовым, ни Абрамовичем, он сделал сотни людей богатыми и счастливыми. Некоторые его воспитанники имеют во дворах теннисные корты и бассейны. А он никогда не был богатым, поверь мне. Да, не бедным — особенно когда пошли попадания в группу Лиги чемпионов, где клуб стал прилично зарабатывать. Но он сам достиг этого вместе с командой. И верил в успех. И повторял, что деньги для него — инструмент для достижения конкретных целей. Но иногда я рационально не могу все объяснить. Нам ведь во многом и везло — как с тем же Юрой Пунтусом. Но в первую очередь повезло с Капским. Делендик в «Дариде», Нис в «Савите», миллионер Романов в МТЗ- РИПО — ну неглупые же мужики! А у кого что вышло?

У Капского вышло — видимо, помогла безоглядная вера. Ведь случались ситуации, когда он задолжал даже неизвестным тебе людям. Или Кутузову и Глебу, когда те уже не играли в БАТЭ. Но футболисты никогда и ничего не чувствовали на себе, хоть у него не было шальных свободных денег. А из-за них я иногда тоже портил ему жизнь. И уходил из клуба хоть недовольным, но не с пустыми руками.

Теперь вот думаю: чего в тебе это г… бродило? И что ты увидел бы без Капского? Сидел бы в своем спорткомбинате и делил талоны за судейство. Но примерно то же понимание было и у него: в одиночку ничего не осилишь. Да, порой я доставал его своими спорами — цапались, ругались, но выплывали! Мы вместе закрывали тылы: пятеро учредителей, главбух Нина Васильевна Рябикова, гениальный компьютерщик Вадим Машницкий… Делали и «Сталкер», и команду. И все были на похоронах, кроме одного — он как раз к дочке улетал в Америку.

Толя для всех что-то значил. Как-то сказал нам, со своей простой образностью: я ж вас взял с голыми ж##ами! Я возразил: Толя, когда к тебе пришел, у меня было два автомобиля! Он: ну да — «жигули» поломанные и уазик списанный… Он принял всех нас в фирму без заявочного взноса — и выпустил из нее не бедными, — вспоминает Владимир Алейников.

Сердце лучшего спортивного менеджера страны Анатолия Капского перестало биться 22 сентября. Из своих 52 лет, отмеренных ему на этой земле, почти половину Капский отдал любимому детищу — футбольному клубу БАТЭ. С тех пор борисовчане успели 14 раз стать чемпионом страны (в том числе 12 последних лет подряд), четырежды были вице-чемпионами, еще раз — бронзовым призером. Кроме того, в коллекции борисовчан три Кубка и семь Суперкубков Беларуси. С 2008 года БАТЭ пять раз пробивался в групповую стадию Лиги чемпионов, еще четырежды выступал в групповом раунде Лиги Европы. Дважды борисовчане выходили в 1/16 финала Лиги Европы.

 
 
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Заместитель гендиректора ФК БАТЭ в середине "нулевых" Владимир Алейников, уже разменявший восьмой десяток, был одним из тех, с кем Анатолий Капский возрождал клуб в...
 
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