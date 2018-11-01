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Румас раскритиковал модернизацию деревообработки, но не назвал виновных. Кто же они?
Новый премьер то ли постеснялся, то ли побоялся перечислить имена бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Кого же он имел в виду?
Фото: president.gov.by
«При модернизации деревообработки были допущены определенные ошибки в связи с тем, что у нас не было опыта проведения единомоментно столь масштабной модернизации и где-то компетенции работников, которые стояли во главе модернизации, тоже оставляли желать лучшего», — рассказал Сергей Румас, сообщает TUT.BY.
В целом деревообработка только в прошлом году выбралась на рентабельность после модернизации.
«Я за то, чтобы инвестиционные проекты реализовывали бизнесмены, а не чиновники. Бизнесмены лучше разбираются в рисках, рискуют своими деньгами и, как правило, их проекты более успешны», — заключил Румас.
Премьер никаких фамилий не назвал, но UDF.BY перечисляет имена тех высокопоставленных чиновников, к кому, прежде всего, можно отнести его упрек.
Владимир Шульга
Чиновник долгое время (с 2004 года) тихо и спокойно руководил концерном «Беллесбумпром» (должность равная министру), но когда наступило время проявить себя в модернизации, все пошло наперекосяк.
В 2012-м Владимир Шульга подвергся критике со стороны Александра Лукашенко:
«Я проверю все предприятия. То, что вы провалили эту работу по разным причинам, больше субъективным, и мы трижды, четырежды переносили сроки, – это факт. Потому что бардак в ведомстве. Так не работают. Поэтому я еще буду думать, как с вами в этом плане разбираться».
Думал руководитель страны недолго: Шульгу отправили директором «Ивацевичдрева». Спустя два года он бодро отчитывался об успешно проведенной работе, а Лукашенко называл его «опытным человеком».
Но в 2017-м КГБ задержал Шульгу по подозрению в коррупции. Недавно прокурор запросила для бывшего чиновника 5 лет.
Владимир Семашко
Первый вице-премьер был главным куратором модернизации в деревообработке и не раз мог лишиться поста за разные провалы в ее проведении. Во время знаменитого разноса на «Борисовдреве» в 2013 году Лукашенко заявил правоохранителям:
«Если у вас будут малейшие подозрения по председателю концерна, по Батуре, по Семашко – немедленно включайте их в уголовное дело».
В следующем году руководитель страны угрожал направить Владимира Семашко вместе с Михаилом Мясниковичем на работу на «Витебскдрев».
В последствии Лукашенко не раз требовал от вице-премьера отчитаться о модернизации, но тот сумел проработать в правительстве до нынешнего года, пока не был отправлен в отставку в связи с приходом новой верхушки по главе с Рума м.
Михаил Мясникович
Чиновник руководил правительством с конца 2010 года по конец 2014-го – то есть как раз в тот период, когда модернизация деревообрабатывающих предприятий шла наиболее активно. Лукашенко не раз публично критиковал Мясниковича за буксующие преобразования.
«Я крайне недоволен работой правительства по модернизации деревообрабатывающих предприятий и советую навести на старых предприятиях порядок», – говорил Лукашенко в конце 2012-го.
Спустя полтора года руководитель страны поинтересовался у Мясниковича о причинах невыполнения обещанного и не исключил возможность его перевода на работу на «Витебскдрев».
После ухода с поста премьер-министра Мясникович возглавил Совет Республики. 68-летний чиновник остается на этой церемониальной должности до сих пор.
Андрей Кобяков
Чиновник подхватил знамя Мясниковича в 2014 году, когда модернизация деревообрабатывающих предприятий была уже на завершающих этапах. Но он отвечал за нее и до этого, возглавляя Администрацию президента.
Андрей Кобяков был в числе тех, кто попал под огонь критики Лукашенко при его посещении «Борисовдрева» в 2013-м:
«Приехали сюда как наблюдатели. Поэтому готовьте проект указа об освобождении Тура (замглавы Администрации президента) от занимаемой должности. По Кобякову – строгий выговор с последним предупреждением».
В качестве премьера чиновник запомнился констатацией факта, что эффекта от модернизации пока нет. Уволили Кобякова с высокой должности только в августе текущего года: за «пофигизм», проявленный по отношению к Оршанскому району.
Александр Лукашенко
Вспоминая прошлое, Румас отметил:
«Конечно, идея о том, что нужно экспортировать не круглый лес, а произведенный из древесины товар с высокой добавленной стоимостью, это абсолютно правильная идея».
Это выглядит реверансом в сторону Лукашенко, который много раз озвучивал названную мысль. Но все остальные слова нового премьера звучат против руководителя страны.
«Я за то, чтобы инвестиционные проекты реализовывали бизнесмены, а не чиновники».
А ведь это Лукашенко напрягает чиновников незнакомыми им задачами.
«У нас не было опыта проведения единомоментно столь масштабной модернизации».
А кто поставил эту задачу? Лично сам Лукашенко. Более того, это регулярно подгонял чиновников со сроками модернизации деревообрабатывающей отрасли и требовал завершить ее в сжатые сроки.
Из заявлений Лукашенко:
«Я практически штурмом предлагаю взять эту высоту. И на деревообработке мы научим и других, как надо работать и относиться к делу».
«Это просто отговорки, сказки. Какие полтора-два года? Это расхлябанность и разболтанность».
После нагоняев со стороны Лукашенко модернизацию провели так, что о перспективах возврата вложенного миллиарда евро сегодня уже и не вспоминают.
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Новый премьер то ли постеснялся, то ли побоялся перечислить имена бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Кого же он имел в виду?
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